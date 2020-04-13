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КОММЕРСАНТ

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— С ковидами на будущее — Химики и металлурги просят правительство помочь с долгами — Крупнейшие российские химические и металлургические компании через РСПП просят правительство о масштабной поддержке экспортеров на фоне пандемии коронавируса.

— Доступный интернет не ушел от налогов — Бизнес предупредил о дополнительных расходах — При оказании бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам операторы связи, помимо основных расходов, могут столкнуться еще и с дополнительным налогообложением, предупреждают в комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

— Не закодировался — не выезжай — "Ъ" изучил, как устроена система цифровых пропусков и что грозит нарушителям — С 15 апреля для любых поездок по Москве на автомобиле, общественном транспорте, в такси и даже на велосипеде гражданам понадобится получать в мэрии 16-значные коды.

— Чтобы это не качалось — Россия идет на крупнейшее в истории сокращение добычи нефти —Спустя две недели после завершения соглашения с Саудовской Аравией о сокращении добычи Россия возвращается в сделку, готовясь урезать производство нефти темпами, невиданными с начала 1990-х годов.

— Вирусные мили — Авиакомпании просят зачислять деньги за отмененные рейсы на счет будущих полетов — Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) предлагает правительству легализовать использование ваучеров.

— Общественной палате дописывают седьмую версию — Ее обновляют деятелями искусства, спасателем и сыроваром — Определены 124 из 168 членов следующего, седьмого, состава Общественной палаты (ОП) РФ. 58 из них впервые вошли в ОП РФ.

— Предложение нефти понятнее спроса — ОПЕК+ может стоить РФ 1–2 процентных пункта ВВП — В первом квартале 2020 года экспорт сырой нефти в годовом выражении снизился на 17%, а нефтепродуктов — на 20%, свидетельствует опубликованная ЦБ первая оценка платежного баланса.

— Полиция перешла к пошаговому контролю — Протоколирование нарушения правил самоизоляции стало массовым — В минувшие выходные стали наглядными результаты соглашения между МВД и мэрией столицы, позволившего стражам порядка привлекать к административной ответственности за нарушение правил самоизоляции, установленных московскими властями в рамках борьбы с распространением COVID-19.

— Америка терпит бедствие — Пока США страдают от коронавируса, Дональд Трамп теряет популярность — Коронавирус продолжает гибельное шествие по США: за последние несколько дней страна поставила антирекорд по числу заболевших и умерших от COVID-19.

— Чекисты усомнились в качестве экспертизы — Защита экс-сотрудников ФСБ не согласна с оценкой ущерба по делу — Как стало известно, Главное следственное управление (ГСУ) Следственного комитета России (СКР) завершило расследование громкого уголовного дела об особо крупном мошенничестве, в котором обвиняются бывшие сотрудники управления "К" ФСБ России Дмитрий Фролов, Кирилл Черкалин и Андрей Васильев.

— Человек слов — Умер Александр Тимофеевский — В ночь на 12 апреля в своем подмосковном доме на 62-м году жизни умер публицист и критик Александр Тимофеевский, бывший одной из ключевых фигур отечественного культурного процесса начиная с конца 1980-х.

— Хлебопеки составили рецепт господдержки — Они хотят субсидий для себя — Производители продуктов питания, ссылаясь на вызванный пандемией коронавируса и девальвацией рубля кризис, продолжают просить поддержку у государства.

— Хакеры вышли на видеосвязь — В Skype активизировались старые угрозы — В десятке наиболее активных вредоносных программ в России по итогам марта оказался распространяющийся через Skype компьютерный червь Pykspa, в последний раз широко заметный в 2015 году.

— Российский рынок набычился — За две недели нерезиденты вернули в акции $110 млн — После бегства в марте международные инвесторы начали наращивать вложения в российский фондовый рынок.

— Рынок труда падает не туда — Анастасия Мануйлова о том, чем плохо отсутствие безработицы в РФ — Уже третью неделю большая часть занятого населения России перестала работать и находится дома в результате карантинных мер против коронавируса.

— Притихший Дон — Судоходным компаниям не хватает воды — Грузопоток на Нижнем Дону в этом году может упасть на 15%, до 8,5 млн тонн, из-за маловодности.

— НПФ ищут клиентов на выходе — Фондам не хватает информации о планирующих перевести накопления — Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) хотят получать оперативную информацию от Пенсионного фонда России (ПФР) обо всех своих клиентах, которые подали заявления на перевод пенсионных накоплений от них.

— Банки не дождались платежных систем — Они попросили ЦБ ограничить межбанковскую комиссию при карточных платежах — Банки устали ждать обещанного снижения интерчейнджа (доля эквайринговой комиссии, которую получает в основном банк—эмитент карты) при расчетах в интернет-магазинах, где ЦБ эквайринговую комиссию на уровне 1%.

— Спирт от всех болезней — Производители водки начнут выпускать антисептики — Вслед за мировыми алкогольными компаниями российские производители спиртного решили выпускать дезинфицирующие средства.

— Госуслуги не освоили удаленную работу — Технические сбои привели к сокращению сделок с жильем — Помимо падения спроса на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса и девальвацией рубля, застройщики жилья столкнулись с дополнительной проблемой.

— "Витрину" просят закрыть на карантин — Разработчики софта критикуют законопроект о ТВ-вещании в интернете — В борьбу против законопроекта о едином поставщике ТВ-контента в интернете включились производители софта.

— При какой цене остановится российская нефтедобыча – Конъюнктура — Если бы странам ОПЕК+ не удалось достигнуть соглашения — а это еще возможно, так как Мексика продолжает блокировать оформление договоренности,— России все равно пришлось бы сокращать добычу.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

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— Тайная канцелярия — В ближайшее время россияне смогут создавать у нотариуса цифровые архивы важных юридических и других электронных документов. О влиянии цифровизации на правовые процедуры в эксклюзивном интервью "РГ" рассказал президент ФНП Константин Корсик.

— Еда пришла в подъезд — В условиях снижения спроса из-за пандемии коронавируса ретейлеры ищут способы вернуть покупателей. И если одни предлагают оплачивать такси до гипермаркетов, то другие пошли дальше и начали инвестировать в установку микромаркетов в жилых домах.

— В четырех стенах — В условиях самоизоляции обостряются те проблемы, которые уже существуют в семье, уверен главный психиатр Москвы Георгий Костюк. Как справиться со стрессом в четырех стенах и уберечь близких от нервных срывов, он рассказал в интервью "РГ".

— ОПЕК+ решился на минус — Участники ОПЕК+ согласовали сделку о сокращении добычи нефти. Ее объем составит 10 млн баррелей в сутки. Еще на 5 млн баррелей в сутки обещают снизить производство страны, не участвующие в соглашении.

— В Эрмитаж на прогулку — За две недели, в течение которых Государственный музей Эрмитаж был закрыт, его виртуально "посетили" около 15 миллионов человек. Как во времена эпидемии живет один из величайших российских и мировых музеев и какой философии придерживается, "РГ" рассказал его директор Михаил Пиотровский.

— Первые на орбите — Пилотируемые полеты — это традиционно сильная сторона российской космонавтики, нужно сохранить здесь лидерство, заявил Владимир Путин. Глава государства также предостерег предприятия ракетно-космической отрасли от соблазна свалить проблемы на коронавирус.

— Корона-минус — Несмотря на трудности в экономике из-за пандемии коронавируса, Россия сможет избежать рецессии, считают в ЦБ. Если не возникнет новых всплесков инфляции и рынок останется стабильным, уже через две недели возможно снижение ключевой ставки.

— Дети сидят в интернете — В России необходимо создать новую медиаполитику, которая будет направлена на молодежную аудиторию и ее медиабезопасность, заявил Николай Патрушев. Он подчеркнул, что девиантному поведению несовершеннолетних способствует определенная пропаганда в соцсетях.

— Действовать вместе — 12 апреля в Северной столице завершился Петербургский международный юридический форум — 2020.

— Вошли в состав — Владимир Путин подписал указ об утверждении членов Общественной палаты. В президентской квоте 40 человек.

— В льготном формате — Власти повышают предельный размер ипотеки для обращения за кредитными каникулами. Он будет разниться в зависимости от региона. Для Москвы, где жилье самое дорогое, это 4,5 миллиона рублей.

— Как вести реестр — Конституционный суд РФ разъяснил порядок включения физических лиц в реестр недобросовестных поставщиков (РНП). Статья 44 — ФЗ, позволяющая вносить в него данные о гражданах, которые на момент нарушения контракта не были учредителями компании-нарушителя контракта, признана не соответствующей Конституции РФ.

— Пятерка за союз — Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в целом одобрили стратегию интеграции до 2025 года. Нерешенные вопросы правительства попробуют согласовать в ближайшие недели. Пока для организации важное значение приобретают совместные действия по преодолению пандемии коронавируса и созданию условий для последующего экономического роста.

— Не сгубили Вену — 13 апреля отмечается 75-я годовщина освобождения Вены от немецко-фашистских захватчиков. Германское руководство придавало обороне венского направления большое значение. Немцы надеялись надолго задержать войска Красной армии в горно-лесистой местности на границе Венгрии и Австрии, выиграв время для политического решения. 6 апреля 1945 года Гитлер заявил, что месторождение нефти в районе Вены имеет решающее значение для дальнейшего ведения войны. Нацисты пообещали ему любой ценой сохранить город под контролем Вермахта.

— Трудная дорога домой — Ежедневно вывозными рейсами в Москву привозят не более 500 человек, а в аэропорты, расположенные в других субъектах, — не более 200. Это связано с тем, что каждому нужно уделить много внимания: все пассажиры проходят обследования, а потом отправляются на карантин.

— Без контроля — Представители России и Сирии опровергли распространяемые США утверждения, что власти ближневосточного государства не способны эффективно противостоять распространению коронавируса в стране. Это же касается раскручиваемой американцами информационно-пропагандистской кампании о бездействии Асада в отношении находящихся в лагерях беженцев "Рукбан" и "Эль-Холь" сирийских граждан.

— Концерт для врача с оркестром — В эфире телеканала "Россия 1" прошел беспрецедентный концерт "Мы вместе". В поддержку тех, кто сейчас сражается с COVID-19, на сцене Большого театра выступили Юрий Башмет, Дмитрий Певцов, Сергей Полунин, Сергей Гармаш, Дмитрий Билан и другие артисты.

— Громкая история — После введения режима самоизоляции участились жалобы соседей друг на друга. Единых правил по соблюдению тишины в России нет, но проблема решаема. Расскажем, в какие организации обращаться, если терпеть шум невыносимо.

— Делу — время — Федеральная налоговая служба разъяснила порядок предоставления отсрочки по налогам и страховым взносам для компаний из перечня наиболее пострадавших от коронавируса отраслей.

— Трафик бьет рекорды — Число звонков и их продолжительность существенно выросли в условиях самоизоляции. Операторы обращают внимание и на резкий рост трафика в мессенджерах. Регионы-лидеры по росту голосового трафика: Москва, Петербург, Краснодарский край, Нижегородская, Ярославская области.

— Пандемия ускорит развитие машинного интеллекта — Кризис, спровоцированный пандемией, даст новый импульс развитию технологий искусственного интеллекта, уверены аналитики. ИИ будет использован в развитии бизнеса, что приведет к росту количества новых проектов в этом направлении уже в этом году.

— Вступил в силу запрет на экспорт гречки и чеснока — Повышенный спрос на чеснок в стране связан с общим представлением о его противовирусных свойствах. Россия поставляла чеснок в основном на Украину. Эксперты предполагают, что это ограничение не повлияет существенно на сдерживание цен и обеспечение рынка продовольствием.

— Как правильно носить одноразовые перчатки — Специалисты советуют покупать перчатки из нитрила и на один размер больше. От перчаток, выполненных из латекса, лучше отказаться. Носить такие изделия рекомендуется не более двух часов.

— Мотоблоку регистрация не требуется — Правительство внесло в Госдуму поправки в закон о регистрации транспортных средств. По сути, речь идет об отделении тракторов, от самоходных газонокосилок и детских электромобилей.

— Помощь авансом — В России утвердили "гонорары успеха". Теперь адвокаты смогут получать солидную долю от выигранной клиентами суммы. Предложение может оказаться заманчивым для тех граждан, чье дело верное, но денег затевать судебный процесс нет.

— Пасха по-итальянски — Большинство жителей Апеннин не смогли на главный католический праздник повидаться с родителями — Католическая пасха — один из самых любимых и самых "семейных" праздников — на Апеннинах проходит в этом году в аномальных для жизнерадостных итальянцев условиях самоизоляции и карантина.

— Трамп заплатит — Что означает первый в истории США режим крупного бедствия — Во всех 50 штатах США впервые в истории объявлен режим "крупного бедствия". Его введение дает штатам и территориям расширенный доступ к помощи из федерального бюджета.

— Домой через карантин — Израиль временно ограничил возвратные рейсы для сограждан — Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху временно запретил авиарейсы в страну из-за рубежа.

— Жалобы не помогут — Во Франции нарушителей самоизоляции штрафуют безжалостно и по-крупному. Спорить — себе дороже — В Париже по-настоящему летняя погода: небывалые для начала апреля плюс 26.

— "Теодор Рузвельт" заболел — Вспышка COVID-19 испытывает на прочность боеготовность вооруженных сил США — Все больше членов экипажа американского авианосца "Теодор Рузвельт" получают положительный результат при сдаче анализа на коронавирус.

— Предъявите пропуск — Цифровые пропуска: как будет работать пропускная система в Москве и Московской области — Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ. Для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте вводятся специальные цифровые пропуска.

— Ничего наличного — Бизнес отказался от прибыли на время пандемии COVID-19 — Бизнес — от крупного до самого малого — начал активно помогать людям и властям справиться с COVID-19.

— Литургия с экрана — Церковь закрыла для прихожан московские и областные храмы — Поздно вечером в субботу, 11 апреля, на официальном сайте патриархии появилось циркулярное письмо первого викария Патриарха Московского и всея Руси по городу Москве митрополита Воскресенского Дионисия.

— Изолированная весна — 80 процентов россиян соблюдают режим самоизоляции — Подавляющее большинство россиян — 79,2 процента — соблюдают режим самоизоляции, почти не выходят на улицу и не встречаются с пожилыми родными, ограничиваясь телефонным общением.

— Контур защиты — Производители медицинской техники объединились в консорциум — Российские предприятия объединяют усилия для наращивания выпуска медтехники, в том числе ИВЛ, тепловизоров и другой аппаратуры, особо востребованной в условиях борьбы с коронавирусом.

— Два рубля на вылет — В Коми пассажиров без масок лишают льготного проезда — В Республике Коми нашли способ, как бороться с теми, кто нарушает режим всеобщего карантина.

— Независим от сети — Как обеспечить своему дому электрическую автономность — Продление нерабочих дней до 30 апреля, жесткие карантинные меры в мегаполисах и городах, а также серьезные риски подхватить заразу в местах пусть даже небольшого скопления людей — в торговых центрах, простых магазинах или даже просто на улице, вынудили многих граждан отправиться в свои загородные дома, садовые хозяйства и дачи.

ИЗВЕСТИЯ

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— Теневой уход: частные дома престарелых оказались вне контроля — В России могут появиться обязательные стандарты для подобных учреждений — Недавний пожар в доме для престарелых "Третий возраст", унесший четыре жизни, вновь напомнил о проблемах отрасли. Сейчас для организации в России частного заведения по уходу за стариками лицензия не требуется.

— Из одного теста: ГД и СФ рассмотрят новый пакет антикризисных законов — Парламентарии готовы проголосовать за них и уйти на самоизоляцию до начала мая — Расходы бизнеса на борьбу с COVID-19 будут учтены при начислении налогов, а пособия по безработице выплатят без учета доходов, полученных до увольнения. Это лишь часть нового пакета антикризисных законодательных мер, которые Госдума рассмотрит в течение этой недели.

— Затратный отсчет: продлят ли торговые переговоры по Brexit — На их завершение у Лондона и Брюсселя остается девять месяцев — В марте Соединенное Королевство и Евросоюз из-за пандемии COVID-19 были вынуждены приостановить предметные переговоры по будущему их торговых отношений после Brexit.

— Зашли на каникулы: банки могут сэкономить до 1,5 трлн на послаблениях ЦБ — Кредитные организации пока неохотно поддерживают заемщиков в обмен на поблажки, предоставленные им регулятором — Российские банки смогут "сэкономить" до 1,5 трлн рублей за счет регуляторных послаблений ЦБ, которые предоставлены им для поддержки граждан и малого бизнеса.

— "Источник проблем на Ближнем Востоке — действия и подход США" — Посол Ирана в России — о помощи Вашингтону в борьбе с коронавирусом, строительстве АЭС "Бушер" и урегулировании палестино-израильского конфликта — Иран предложил США помощь в борьбе с коронавирусом, поскольку защита от инфекции — задача всего мирового сообщества, которая выше политических разногласий.

— Котомодель: найдены идеальные животные для тестирования вакцин от COVID-19 — Кошки могут лучше подойти для доклинических испытаний благодаря высокой чувствительности к коронавирусу — Российские вирусологи считают, что кошки наиболее восприимчивы к COVID-19, поэтому могут стать перспективной животной моделью для проверки действия потенциальных лекарств и вакцин от коронавируса.

— "Витязь" в арктической шкуре: ПВО Северного флота радикально усилят — Новейшие системы С-350 прикроют Севморпуть и важное стратегическое направление — "Витязи" плывут в Арктику. На Северном флоте появятся уникальные российские зенитные системы С-350. Немногим уступая С-400 "Триумф" в дальности стрельбы, они отличаются маневренностью и скорострельностью.

— Страховка от ничего: российскому бизнесу не стоит ждать компенсации ущерба от COVID — Предприятия не получат деньги за простой производства из-за коронавируса, поскольку он не наносит материальный урон — Бизнес не получит страхового возмещения за убытки, вызванные распространением COVID-19, рассказали представители компаний.

— Кибербан: наказание за травлю в сети предложили внести в УК — Депутаты и сенаторы уже выразили готовность рассмотреть инициативу — В Общественной палате предложили ужесточить наказание за оскорбления и травлю в интернете.

— Выпускаться пора: как школьники относятся к изменению сроков сдачи ЕГЭ — В среднем российские ученики оценивают свою готовность к экзамену на 4,6 балла по семибалльной шкале — Больше трети учащихся (40%) считают, что ЕГЭ и ОГЭ необходимо перенести, а каждый четвертый (26%) и вовсе высказался за отмену этих экзаменов.