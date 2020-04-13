МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Минфин России уведомил Люксембург и Мальту о повышении до 15% налога на выводимые из РФ дивиденды и процентные доходы, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

"Минфин России направил письма министерствам финансов Люксембурга и Мальты о внесении изменений в двусторонние соглашения об избежании двойного налогообложения в части повышения ставки налога на доходы в виде дивидендов и процентов до 15%", — сообщает пресс-служба.

Ранее соответствующее уведомление также было направлено в министерство финансов Кипра.

"Изменения в соглашения об избежании двойного налогообложения вносятся в рамках реализации поручения президента РФ о повышении ставки налога на доходы в виде дивидендов и процентов, которые выводятся на зарубежные счета", — поясняет Минфин.

Президент РФ ранее объявил о повышенном налогообложении процентных доходов и дивидендов, которые выводятся из РФ в низконалоговые юрисдикции. Сейчас дивиденды при выплате физлицам-налоговым резидентам РФ облагаются по ставке 13%, а нерезидентам — 15%. При этом популярные у многих состоятельных россиян офшорные схемы позволяют существенно снизить налог.

"Изменения не затронут процентных доходов, выплачиваемых по еврооблигационным займам, облигационным займам российских компаний, займам, предоставляемым иностранными банками. Соответствующие выплаты из России будут регулироваться российским налоговым законодательством", — подчёркивает Минфин.