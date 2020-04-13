Кабмин РФ утвердил временные правила подачи работодателями данных о сокращении штата
МОСКВА, 13 апр /ПРАЙМ/. Правительство РФ утвердило временные правила предоставления работодателями данных о ликвидации организации, прекращении деятельности индивидуальными предприятиями, сокращении штата, следует из постановления, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, данные будут представляться в информационно-аналитическую систему Общероссийской базы вакансий "Работа в России". Минтруд РФ должен в 10-дневный срок утвердить перечень информации, которую должен представить работодатель. Роструд в 10-дневный срок утвердит форматы данных.
Постановление будет действовать по 31 декабря.
Для предоставления сведений работодатель должен будет зарегистрироваться в системе. Информация размещается им в "личном кабинете" в соответствии с перечнем.
https://1prime.ru/News/20200413/831258833.html