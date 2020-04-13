МОСКВА, 13 апр /ПРАЙМ/. Правительство РФ утвердило временные правила предоставления работодателями данных о ликвидации организации, прекращении деятельности индивидуальными предприятиями, сокращении штата, следует из постановления, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, данные будут представляться в информационно-аналитическую систему Общероссийской базы вакансий "Работа в России". Минтруд РФ должен в 10-дневный срок утвердить перечень информации, которую должен представить работодатель. Роструд в 10-дневный срок утвердит форматы данных.

Постановление будет действовать по 31 декабря.

Для предоставления сведений работодатель должен будет зарегистрироваться в системе. Информация размещается им в "личном кабинете" в соответствии с перечнем.