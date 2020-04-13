МЕХИКО, 13 апр /ПРАЙМ/. Национальная палата торговли, услуг и туризма Чили опубликовала исследование, согласно которому сектор ожидает провального второго квартала, а 38% из опрошенных предприятий уже сократили персонал.

"Две из трех компаний работают менее чем на 25% своей мощности. Из этого числа почти половина не функционирует или закрыта. Доля компаний, работающих на полную мощность, сократилась до 7,1%", — говорится в докладе на сайте палаты.

Согласно данным опроса, в течение двух предшествующих недель персонал сократили 38% из 569 компаний, участвовавших в исследовании. В ближайшие месяцы увольнения ожидают 17% сотрудников отрасли.

Девять из десяти респондентов ожидают дальнейшего падения продаж во II квартале, наиболее распространенный прогноз снижения — "50% и более".

Первый случай заболевания COVID-19 в Чили был выявлен 3 марта. По последним данным, 7525 человек заражены новым коронавирусом, 82 пациента скончались.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже почти 1,7 миллиона случаев заражения, погибли свыше 105 тысяч человек.