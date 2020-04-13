ВАШИНГТОН, 13 апр /ПРАЙМ/. Дефицит федерального бюджета США из-за коронавируса может составить 3,8 триллиона долларов, что в 3,5 раза выше, чем ожидалось до кризиса, говорится в документах крупной двухпартийной некоммерческой организации Committee for a Responsible Federal Budget, которая занимается вопросами федерального бюджета.

"Наши последние прогнозы показывают, что в соответствии с действующим законодательством дефицит бюджета составит более 3,8 триллиона долларов (18,7% ВВП) в этом году и 2,1 триллиона долларов (9,7% ВВП) в 2021 году ", — говорится в документах.

Организация также прогнозирует, что "задолженность перед населением превысит размер экономики (США) к концу 2020 финансового года, а к 2023 году затмит предыдущий рекорд, установленный после Второй Мировой войны".