МОСКВА, 14 апр /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин примет участие в рабочей встрече членов Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) по видеосвязи и обсудит с коллегами совместные шаги для борьбы с коронавирусом и поддержки экономики в условиях пандемии.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 1,7 миллиона случаев заражения, свыше 110 тысяч человек скончались. К началу нынешней недели число заболевших коронавирусом в РФ составило более 18 тысяч человек, случаи зафиксированы в 82 регионах страны; по данным на утро 13 апреля, выздоровели и выписаны 1470 человек, скончались 148 человек.

Ранее МИД РФ объявил, что центральной темой внеочередной встречи лидеров ЕАЭС 14 апреля станет именно борьба с пандемией COVID-19.

"Основное внимание будет уделено обсуждению совместных действий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и поддержанию экономической стабильности государств-членов Евразийского экономического союза", — сообщила накануне пресс-служба Кремля в контексте предстоящей встречи.

Отмечено, что дискуссия глав государств будет организована посредством видеоконференции; по итогам встречи участники планируют принять совместное заявление.

На фоне пандемии с 12 апреля был введен запрет на экспорт из ЕАЭС ряда продуктов, в том числе гречки и чеснока. В перечень товаров, которые нельзя будет вывозить, также вошли репчатый лук, репа, просо, крупа и мука грубого помола, соевые бобы, семена подсолнечника, рожь и рис, за исключением риса из Казахстана. Предполагается, что запрет будет действовать по 30 июня включительно.

ПОМОЩЬ В ДИАГНОСТИКЕ

О мерах, предпринимаемых странами союза в условиях пандемии, упоминал на днях в ходе заседания Евразийского межправительственного совета премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В минувшую пятницу он увиделся со своими визави из стран Евразийского союза — встреча также прошла в формате видеоконференции. По его словам, механизмы ЕАЭС уже сегодня доказали свою действенность в борьбе с коронавирусной инфекцией, страны объединения стараются совместно противостоять общей угрозе.

Российский премьер в своем выступлении указал на несколько первоочередных задач: важно позаботиться о том, чтобы государства ЕАЭС были полностью обеспечены необходимыми лекарствами и медизделиями; также надо расширять тестирование на коронавирус. Мишустин отметил, что Россия уже передавала партнерам по ЕАЭС свои тест-системы для диагностики, которые, в частности, помогли выявить первые случаи заболевания в Белоруссии, Армении и Киргизии.

Как сообщала в ходе заседания межправсовета глава Роспотребнадзора Анна Попова, Россия ранее отправила партнерам по ЕАЭС тест-системы для проведения 60 тысяч исследований на наличие коронавируса и готова в дальнейшем оказывать необходимую помощь. Так, 10 апреля предполагалось передать коллегам тест-системы для проведения еще более 50 тысяч исследований.

ЕДИНЫЙ РЫНОК В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

Как подчеркивал Мишустин, не менее важно обеспечить функционирование единого рынка "пятерки", особенно его логистической инфраструктуры при поставках продукции. Глава российского кабмина в своем выступлении обозначил ряд уже принятых в этом плане решений. Например, сейчас средства дезинфекции и индивидуальной защиты, необходимые для диагностики реагенты, медоборудование освобождаются от уплаты ввозных таможенных пошлин; кроме того, впервые в ЕАЭС был введен временный коллективный запрет на вывоз таких товаров с территории союза. На случай дефицита товаров в объединении также предусмотрели возможность адресной помощи.

Мишустин также призвал коллег по ЕАЭС сделать так, чтобы в полную силу работал механизм предварительных консультаций, а решения о введении необходимых для борьбы с коронавирусом временных ограничений согласовывались "буквально в течение двух суток". Также он предложил информировать друг друга о принятых и планируемых мерах по сохранению макроэкономической стабильности и торговли товарами.

По итогам заседания в пятницу межправсовет одобрил пакет мер, направленных на обеспечение экономической стабильности в ЕАЭС в условиях пандемии. Как отмечал глава Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович, комплекс антикризисных мер предусматривает, в том числе создание зеленого коридора для импорта критически важных товаров, временное снижение или обнуление ввозных таможенных пошлин на комплектующие и материалы для отдельных отраслей экономики, обеспечение бесперебойной работы транспорта и грузовых перевозок при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований.

Евразийский экономический союз — международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза — Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. В 2020 году в органах ЕАЭС председательствует Белоруссия. Молдавия с мая 2018 года является наблюдателем при ЕАЭС.