МОСКВА, 14 апр /ПРАЙМ/. Онлайн-сервисы доставки готовых блюд и продуктов "Яндекс.Еда" и "Яндекс.Лавка" привлекают к доставке заказов таксистов, за счет чего существенно расширят зоны покрытия из ресторанов и со складов, говорится в сообщении компании.

"Если адрес доставки далеко от ресторана или склада "Лавки", заказ назначат не на курьера, а на водителя, сотрудничающего с сервисом "Яндекс.Такси", — уточняет компания.

Так, заказы из ресторанов будут доставлять в радиусе 8 км от заведения или в 20 минутах езды на машине (ранее зона доставки была ограничена 2-4 км). "Это, например, позволит жителям спальных районов заказывать блюда из любимых заведений, расположенных в центре. А рестораны, которые продолжают готовить на вынос, пока закрыты залы, получат существенно больше заказов", — поясняется в сообщении. На время тестирования зоны доставки в "Яндекс.Еде" уже расширили для 50 ресторанов в Москве и Санкт-Петербурге, в эксперименте участвуют популярные заведения, возле которых водители могут припарковаться, не нарушая правил.

"Яндекс.Лавка", в свою очередь, теперь будет доставлять продукты в дома и районы Москвы и Подмосковья, расположенные в пределах 10 минут на автомобиле от склада. "Благодаря этому, сервис станет доступен 7,5 миллиона человек вместо 3,7 миллиона ранее. Они смогут получать продукты и все необходимое за полчаса даже в тех районах, где склада "Лавки" пока нет", — отмечается в сообщении.

Доставка из "Лавки" осталась бесплатной, однако пользователям, живущим далеко от склада, нужно будет заказать продуктов или повседневных товаров на сумму не менее 1500 рублей. Как только в районе откроется "Лавка", это ограничение снимут. В эксперименте принимают участие 40 московских "Лавок". Автомобильная доставка скоро появится и в Санкт-Петербурге.

Заказы в радиусе 2-3 км от ресторана или склада "Лавки" продолжат доставлять пешие курьеры, а также курьеры на скутерах и велосипедах, для них с появлением "автозон" ничего не изменится.

Компания напоминает, что все заказы сервисов доставляются бесконтактно. Курьерам ежедневно измеряют температуру, выдают маски, перчатки и средства дезинфекции для рук и термосумки. Информацию о температуре сборщиков "Яндекс.Лавки" прикрепляют к пакету с заказом.

Сервис "Яндекс.Такси" активно инвестирует в развитие и маркетинг направления доставки. "Такая услуга, с одной стороны, помогает миллионам жителей городов быстро получить все самое необходимое во время самоизоляции, а с другой – стимулировать рост поездок такси и повысить заработок водителей", — отмечает компания. Ранее водители, сотрудничающие с "Яндекс.Такси", начали доставлять заказы из "Вкусвилл", Leroy Merlin и "Детского мира".