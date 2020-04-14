МОСКВА, 14 апр /ПРАЙМ/. Американская корпорация Apple планирует осенью представить четыре новых смартфона c технологией связи 5G и обновить дизайн у моделей Pro, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.

Ранее газета Nikkei Asian Review писала, что пандемия коронавируса угрожает глобальному спросу и нарушает график разработки продуктов компании Apple, выпуск смартфонов iPhone 5G может быть отложен.

По информации агентства, Apple намерена осенью выпустить две топовые модели вслед за ранее представленными iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Их дизайн будет схож с iPad Pro 2018 года с более резко закругленными углами. Также, как ожидается, будут представлены две более бюджетные модели на смену iPhone 11.

К двум моделям Pro компания добавит систему 3-D LIDAR, три камеры на задней панели и экран большего размера.

Презентация новых моделей, возможно, произойдет на несколько недель позже, чем обычно.