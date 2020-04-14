ВАШИНГТОН, 14 апр /ПРАЙМ/. Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил программу на 500 миллионов долларов для облегчения долгового бремени перед фондом наиболее бедным странам, пострадавшим от коронавируса, говорится в заявлении главы фонда Кристалины Георгиевой.

"Сегодня я рада сообщить, что наш исполнительный совет утвердил немедленное облегчение долгового бремени 25 странам-членам МВФ в рамках обновленной программы Целевого фонда по сохранению и ликвидации последствий катастроф (CCRT) в качестве ответа фонда на воздействие COVID-19", — отмечается в сообщении.

Георгиева добавила, что фонд предоставит "гранты нашим самым бедным и наиболее уязвимым членам для покрытия их долговых обязательств перед МВФ на начальном этапе и в течение следующих шести месяцев".

Этот шаг "поможет им направить больше своих ограниченных финансовых ресурсов на жизненно важные неотложные медицинские и другие мероприятия по оказанию чрезвычайной помощи".

"В настоящее время CCRT может предоставить около 500 миллионов долларов США", — резюмировала глава фонда.