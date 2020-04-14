МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Спрос компаний РФ на облачные сервисы вырос на 20-30% после массового перехода на "удаленку", сообщил РИА Новости руководитель Центра проектирования вычислительных комплексов компании "Инфосистемы Джет" Илья Воронин.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже почти 1,7 миллиона случаев заражения, свыше 105 тысяч человек скончались. Большинство регионов РФ ввели режим самоизоляции или другие ограничения для профилактики коронавируса. Период до 30 апреля объявлен в России нерабочим.

"На фоне распространения коронавируса и перевода сотрудников на удаленную работу экстремально вырос спрос на услуги облачных провайдеров. Многие глобальные игроки — Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud Platform — сообщают об увеличении запросов на свои облачные сервисы в регионах, где введен дистанционный формат работы. В России облачные провайдеры также фиксируют рост числа обращений на 20-30%", — рассказал он.

Скачок спроса на облачные сервисы предсказуемый, считает эксперт. Бизнесу стали нужны вычислительные ресурсы для организации удаленной работы – развертывания виртуальных рабочих мест в облаках, видеоконференцсвязи и так далее. "Это то, что находится на острие спроса. Но есть еще долгосрочный тренд, который поддержит рост облачного рынка в России и дальше. Экономические прогнозы ухудшаются, компании затянут пояса. Будут сокращаться расходы на ИТ, в том числе закупку оборудования, а потребности в ресурсах останутся. Частично ИТ-подразделения постараются решить эту задачу с помощью облаков", — отметил Воронин.

Однако у крупного корпоративного сектора могут возникнуть проблемы с переходом к облачным технологиям. "Проникновение облачных услуг в этот сегмент сегодня небольшое. Компании зачастую не сталкивались с ситуациями планирования и миграции нагрузок, защиты и сохранности данных, интеграции внешних поставщиков во внутреннее ИТ. А у облачных провайдеров нет экспертизы, которая позволила бы закрыть эти потребности "под ключ". В этом вопросе облачным поставщикам и их крупным клиентам смогут помочь только интеграторы", — считает он.

"Кроме того, есть серьезные опасения, что клиенты в ближайшее время столкнутся с "пустыми полками" в некоторых российских облаках. Поставки оборудования для расширения мощностей занимают до двух месяцев в "мирное время", а кризис наступил достаточно резко и к нему оказались готовы не все игроки", — добавил эксперт.