МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) во вторник заявила, что в мире пик заражений коронавирусом COVID-19 еще не пройден. При это морганизация отмечает, что в некоторых частях Европы прирост новых случаев инфицирования сокращается.

"90% случаев заражений происходит в Европе и США. Так что мы пока еще не наблюдаем пика заражений", цитирует агентство Рейтер спикера ВОЗ Маргарет Харрис.

При этом в Китае, откуда и пошло распространение коронавируса в конце прошлого 2019 года, в настоящее время самой большой угрозой являются завозные случаи заразившихся.

Ранее Китай закрыл все наземные погранпереходы на границе с Россией для пассажиров. В провинции Хэйлунцзян заражение коронавирусом подтвердили у 326 граждан КНР, которые прибыли из РФ.

Сегодня, 14 апреля, президент России Владимир Путин сообщил, что в стране пик коронавируса еще не пройден. Он считает, что необходимо принять "действительно экстраординарные меры" для борьбы с заболеванием.

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