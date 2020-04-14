МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций во вторник после двух дней снижения возобновил рост на фоне некоторого улучшения настроений глобальных инвесторов и постепенного возвращения спроса на риск, следует из данных торгов Московской биржи и комментариев аналитиков.

Индекс Мосбиржи к 14.18 мск растёт на 0,46%, до 2640,95 пункта, индекс РТС — на 0,68%, до 1132,67 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижается в то же время на 14 копеек, до 73,47 рубля, курс евро — растёт на 7 копеек, до 80,4 рубля.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 1%, до 31,4 доллара за баррель.

РИСК ПРИВЕТСТВУЕТСЯ

Сегодня российские активы умеренно подрастают на фоне роста аппетита инвесторов к риску, отмечает Андрей Кадулин из банка Санкт-Петербург.

Глобальные фондовые рынки сегодня прибавляют на признаках восстановления экономики в Китае после эпидемии коронавируса. Так, стало известно, что экспорт страны за март снизился на 6,6% в годовом выражении, в то время как аналитики ожидали падения на 14%, а импорт сократился всего на 0,9% по сравнению с показателями аналогичного периода 2019 года, в то время как аналитики ожидали падения на 9,5%.

"Главной идеей оптимистов на российском рынке является восстановление импорта Китаем в марте. Показатель снизился всего на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом год назад. Более того, по некоторым позициям даже наблюдался существенный рост, например, по закупкам меди. Соответственно, небольшое снижение котировок нефти пока слабо влияет на отечественный рынок, так как он начинает уже ориентироваться на более долгосрочные цели", — отмечает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер".

"Нефть продолжает торговаться без определенной динамики, котировки закрепились вблизи 30-32 долларов за баррель Brent после заключения сделки ОПЕК+, инвесторы видят эти уровни сбалансированными в условиях масштабного сокращения добычи. Кроме того, в США продолжается обсуждение возможностей регуляторного ограничения добычи, в первую очередь в Техасе", — добавляет Кадулин.

"Нефть откатилась ниже 32 долларов, но осталась в диапазоне, заданном еще в ходе сделки ОПЕК+: не выше 34 и не ниже 30. Российский рынок в последние недели уже привык к такой волатильности, поэтому не так сильно следует за котировками Brent, как это было в марте", — также отмечает аналитик ИК "Фридом финанс" Валерий Емельянов.

"Отчасти поддержку рынку оказывает неопределенность с тем, какую долю сокращения добычи после сделки ОПЕК+ Россия реально на себя возьмет. Традиционно Москва по минимуму участвовала в таких сделках, например, заменяя сокращение добычи нефти на газовый конденсат. Для отечественных сырьевых компаний это привычный трюк, и таким образом они могут избежать падения доходов от поставок за рубеж. На таком фоне основные биржевые индексы тяготеют к возвращению к своим локальным максимумам", — добавляет Емельянов.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста – малоликвидные акции Института стволовых клеток человека (10,11%), акции "Русснефти" (4,26%), Polymetal (3,49%), "Полюса" (3,33%), обыкновенные акции "Россетей" (3,14%), а также акции "Русала" (2,68%), обыкновенные акции "Ростелекома" (2,46%), акции "Фосагро" (1,77%), "Алросы" (1,71%) и "Магнита" (1,7%).

Прибавляют в цене и акции самого организатора торгов —Московской биржи, на 2,53%.

"Акции Мосбиржи — хорошая инвестиционная идея. Целевые цены никто не пересматривал в связи с кризисом. Но я не исключаю их повышения. Предприятие не останавливает работу, более того, торговые обороты в марте подскочили до 60%. Мы не ожидаем оттока инвесторов, напротив, их число будет расти во втором квартале. Акции Мосбиржи будут торговаться лучше рынка, не исключаем обновления максимума после публикации финансового отчета за первый квартал", — поясняет начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом финанс" Георгий Ващенко.

В то же время среди снижающихся бумаг – ряд бумаг нефтяного сектора: акции "Лукойла" дешевеют на 1,72%, "Газпром нефти" – на 0,56%, "Роснефти" — на 0,36%, префы "Башнефти" — на 0,28%, в минусе и бумаги "Татнефти" (префы теряют 0,74%, обыкновенные акции – 3,29%).

Также среди лидеров снижения – акции "Глобалтрака" (-4,66%), депозитарные расписки X5 (-1,77%), акции "Акрона" (-1,7%) и компании "Сафмар финансовые инвестиции" (-1,02%).

ПРОГНОЗЫ

Сегодня мы можем увидеть вновь 2700 пунктов по индексу Мосбиржи и 1170 пунктов по РТС, полагает Емельянов. Этому может поспособствовать положительная экономическая динамика в США, где власти готовятся к частичной отмене карантина, а сланцевики – к согласованному сокращению добычи, оценивает он.

До поступления существенных сигналов с внешних рынков, скорее всего, индекс Мосбиржи продолжит консолидироваться в диапазоне 2604-2713 пунктов, РТС в районе — 1118-1170, в свою очередь считает Дмитрий Бабин из компании "БКС брокер".