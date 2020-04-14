МОСКВА, 14 апр /ПРАЙМ/. Сервис заказа такси Gett уже с текущей недели добавит в приложение специальное поле для кода, которое даёт разрешение на проезд, и ожидает от властей механизм организации проверки, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса.

"Уже с текущей недели мы добавим в приложение для вызова такси специальное поле для кода, который дает разрешение на проезд, чтобы свести к минимуму взаимодействие между пассажиром и водителем. Введение кода электронного пропуска будет обязательным, а ответственность за достоверность предоставленных данных будет нести сам пассажир. В настоящий момент ни водители такси, ни Gett не имеют ни юридической, ни технической возможности верификации кодов", — прокомментировал гендиректор Gett в России Анатолий Сморгонский.

В спорных случаях в компании готовы предоставить органам полиции данные по конкретной поездке после получения запроса по установленной законом форме.

По словам Сморгонского, техническую возможность с сервисом пока не обсуждали. "Сейчас мы ожидаем от органов исполнительной власти Москвы механизм организации процедуры проверки цифровых пропусков у пассажиров", — добавил он.

Гендиректор сервиса также отметил, что уже оформлены пропуска для сотрудников Gett и компания оказала содействие партнерским таксопаркам в получении разрешений для водителей и курьеров. "В настоящий момент получить пропуск удалось примерно половине наших партнеров. Еще половина не успела завершить оформление, так как в работе системы начались перебои", — заключил Сморгонский.

Водители такси продолжают работу. Многие, по приглашению компании, на время снижения спроса на поездки переходят в Gett Delivery, так как спрос на доставку товаров и продуктов только растет, отметили в компании.