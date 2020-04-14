МОСКВА, 14 апр /ПРАЙМ/. Совет по правам человека при президенте РФ считает необходимым сдержать рост тарифов на интернет в условиях самоизоляции, сообщается на сайте СПЧ.

"Члены Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека обеспокоены сообщениями о значительном повышении тарифов на услуги проводного доступа в интернет. Правозащитники считают, что в условиях пандемии коронавируса повышение тарифов недопустимо", — говорится в сообщении.

По словам члена СПЧ Александра Сокурова, которого цитирует пресс-служба, тарифы крайне важно сдержать в условиях официально объявленного режима самоизоляции, когда люди пользуются интернетом не только для общения, но и для работы.

"Для большинства жителей сегодня "удаленка" – это единственная возможность заработка во время пандемии. Все учебные заведения перешли на дистанционное обучение, повышение тарифов недопустимо. Если взрослые потеряют возможность зарабатывать, а школьники и студенты – учиться, эта ситуация может пагубно сказаться на общих настроениях в стране. Считаю необходимым довести это мнение до правительства России и сформулировать предложение о принятии соответствующих мер", — отметил он.

Его коллега Игорь Борисов считает, что сегодня из-за самоизоляции возросло число абонентов, увеличилось потребление трафика, затраты на фонд оплаты труда объективно снизились, и в итоге прибыль провайдеров от самоизоляции возросла, что дает основания предложить сдержать рост тарифов и максимально оттянуть взвинчивание цен.

Ранее исследование информационно-аналитического агентства TelecomDaily показало, что в России 84% операторов фиксированной связи ожидают роста тарифов в 2020 году, большинство из них предрекают рост более чем на 10%.