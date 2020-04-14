МОСКВА, 14 апр /ПРАЙМ/. Вводить продуктовые карточки в России сейчас нет смысла, как нет и предпосылок для этого, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

Ранее РБК сообщал, что руководители организаций производителей и поставщиков продовольствия и объединений торговых сетей призвали ввести в России продуктовые карточки. По оценке авторов заявления, карточки на сумму 10 тысяч рублей ежемесячно смогли бы получать 10 миллионов россиян.

"Я считаю, что никакой карточной системы вводить сейчас нет никакого ни смысла, ни предпосылок. Это просто, видимо, желание отдельных сетей либо скрыть нарушения, когда они завышали цены, и перевести вектор обсуждения в другое русло, либо есть иные факторы. Но в любой магазин зайдите — нет никакого ни дефицита, ни ажиотажа ни в Москве, ни в других регионах", — сказал Нилов РИА Новости.

Он отметил, что к самой идее относится отрицательно. Кроме того, подчеркнул парламентарий, подобные вопросы вообще не относятся к компетенции представителей розничных сетей или производителей.

"Вообще тема карточек — это тема правительства, думать о том, чтобы обеспечить людей продовольствием. Но никак не производителей. Здесь, очевидно, есть какой-то скрытый смысл. Производителям самое главное — произвести и продать, чтобы у них купили. Сетям то же самое — обеспечить торговый процесс, выставить на полки, покупателям — обеспечить продажи. С чего ради вдруг сети озаботились (этой проблемой)?" — сказал глава думского комитета.

По его мнению, розничные сети и производители должны заниматься своим делом, а не нагнетать обстановку.

Он напомнил, что в связи с распространением коронавирусной инфекции был зафиксирован необоснованный рост цен на ряд товаров, в том числе на маски, имбирь, мед и тому подобное. Бизнес может пытаться отвлечь внимание от этой проблемы и "прикрыть" свои нарушения такими заявлениями, считает Нилов.

"Зачем еще вбрасывать такие вещи, тем более от таких адресантов, которые не имеют к этому отношения? Без них разберутся, без сетей и без производителей. У нас есть Минторговли, региональные руководители и чиновники, которые отвечают за продовольственную безопасность", — сказал парламентарий.