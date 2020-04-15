МОСКВА, 15 апр /ПРАЙМ/. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в среду обсудит с представителями предпринимательского сообщества меры дополнительной поддержки бизнеса.

Совещание пройдет в режиме видеоконференции с участием представителей профильных ведомств. Мероприятие организовано в рамках работы Федерального ситуационного центра ЕР по оказанию помощи гражданам в связи с коронавирусом.

Ранее к Медведеву с предложением провести встречу с бизнес-сообществом обратились губернаторы, возглавившие региональные отделения "Единой России".