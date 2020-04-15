МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. За сутки выявлено 3 388 новых случая коронавируса в 65 регионах России, всего заболевших в стране 24 490, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 24 490 случаев коронавирусной инфекции в 84 регионах, уточнили в штабе.

За сутки в Москве выявлено 1774 случая коронавирусной инфекции. На втором месте Подмосковье — 272 случая. В Мурманской области — 137, в Санкт-Петербурге — 130, в ленинградской области — 108.

За весь период зафиксировано 198 летальных исходов. Выздоровели 1986 человек.