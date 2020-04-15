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МОСКВА, 15 апр /ПРАЙМ/. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев пообещал, что предложения бизнес-сообщества о поддержке в условиях пандемии COVID-19 передадут в правительство, а сам он представит идеи президенту.

Лидер ЕР провёл в среду онлайн-совещание с представителями бизнеса, центральной темой встречи стало оказание помощи в связи с пандемией коронавируса.

"Предложения, которые будут здесь высказаны, я поручу обобщить. Надеюсь, что они так или иначе будут проанализированы всеми, они будут направлены в правительство. Этот вопрос предварительно я обсуждал и с президентом страны, естественно, по результатам нашей работы я также свои соображения представлю главе государства", — сообщил Медведев.

Он отметил, что только Бог знает, когда закончится сложившаяся из-за COVID-19 ситуация.

"Та ситуация, которая сложилась, — мы сейчас все задаемся вопросом: а когда она закончится и какой ценой? Ответ на этот вопрос знает только Господь Бог. Но мы должны сделать все, чтобы те решения, которые будут приняты государством, смогли помочь огромному количеству российских предприятий, которые в настоящий момент находятся в очень сложных условиях. То есть государство должно будет сделать все от него зависящее", — заявил Медведев.

Что касается вклада "Единой России" в эту работу, он пообещал, что партия будет регулярно отслеживать ситуацию в этой сфере. "А по итогам нашей сегодняшней работы я подготовлю и необходимые поручения и напишу отдельный доклад на имя президента", — заявил глава ЕР.