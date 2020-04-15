ДОХА, 15 апр /ПРАЙМ/. Принятое министрами финансов стран "большой двадцатки" решение об отсрочке платежей по обслуживанию внешних долгов для бедных стран в связи с пандемией коронавируса не потребует от них выполнения каких-либо условий, сообщил в среду на пресс-конференции по итогам виртуальной встречи глав минфинов и центробанков стран G20 министр финансов Саудовской Аравии Мухаммед аль-Джаадан.

"Министры финансов стран G20 приняли ряд инициатив, которые отвечают на текущие вызовы и подлежат немедленному исполнению. Одна из таких инициатив, одобренных министрами, — приостановка по выплате платежей по внешним долгам для бедных стран, для этого не нужно выполнение каких-либо условий, только одно требование, чтобы эти страны сотрудничали с Международным валютным фондом для гарантии соблюдения этого процесса. Это должно быть осуществлено немедленно", — отметил аль-Джадаан.

Он уточнил, что план по отсрочке платежей по задолженности беднейших стран был предложен на рассмотрение глав минфинов Саудовской Аравией как председателем G20 в этом году.