МИНСК, 15 апр /ПРАЙМ/. Около 100 предприятий в Белоруссии переориентировались на выпуск защитных масок в условиях пандемии коронавируса COVID-19, сообщил в среду вице-премьер республики Игорь Петришенко.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко пригрозил правительству отставкой, если на фоне распространения COVID-19 в аптеках, магазинах или больницах страны не будет хватать средств индивидуальной защиты. Лукашенко также назвал "безобразием" отсутствие в аптеках защитных масок, в результате чего граждане вынуждены прикрывать лицо шарфами. В минздраве в этой связи заявляли, что Белоруссия планирует выйти на производство 2 миллионов масок в сутки.

"Около 27 крупных предприятий переориентировались и занимаются выпуском медицинских масок, в рамках смежной работы в этот процесс еще вовлечено около 70 небольших частных предприятий", — цитирует Петришенко пресс-служба правительства республики.

По словам вице-премьера, потребность у граждан составляет "где-то два-три миллиона масок (в сутки — ред.), и мы должны ее удовлетворить, особенно в таком большом городе, как Минск". "Поэтому сейчас смотрим, чтобы все предприятия, которые имеют швейные производства, активно включились в пошив масок", — заметил замглавы правительства.

Петришенко также обратил внимание, что на "масочный" режим в республике переведен весь медперсонал, а те, кто работает с заболевшими COVID-19, обеспечены респираторами. Их производство, по словам вице-премьера, налажено на предприятиях "Техника связи" и "Изотоп", также Минск закупает их в Китае — соответствующие партии законтрактованы.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 1,84 миллиона случаев заражения, свыше 117 тысяч человек скончались. Согласно данным официальной статистики, число инфицированных коронавирусом в Белоруссии выросло до 3728, в том числе скончались 36 пациентов.