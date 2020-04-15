ХЕЛЬСИНКИ, 15 апр /ПРАЙМ/. Парламент Эстонии в среду принял в третьем чтении дополнительный бюджет на 2020 год, который предусматривает финансирование бюджетного дефицита в связи с сокращением налоговых поступлений, а также пакет мер для смягчения вызванного коронавирусом экономического кризиса, сообщила пресс-служба парламента.

В проекте дополнительного бюджета предусмотрены средства на реализацию мер экономического характера, связанных с противостоянием пандемии коронавируса в Эстонии. Их цель — смягчить нанесенный пандемией ущерб, стимулировать экономику и ускорить выход Эстонии из кризиса, отмечает пресс-служба.

"В соответствии с принятым законом о госбюджете, в этом году экономический кризис повлечет за собой сокращение доходов бюджета на 1,475 миллиарда евро, к которым добавятся 1,15 миллиарда евро на финансирование антикризисных мер. В результате номинальный дефицит бюджета на 2020 год составит 2,62 миллиарда евро или 10% ВВП. Бюджетный дефицит будет профинансирован за счет резервов и кредитов", — говорится в сообщении.

Дополнительный бюджет был составлен по уточненному в марте прогнозу министерства финансов, согласно которому спад в эстонской экономике составит в этом году 8% вместо роста на 2%, исходя из которого был составлен бюджет на 2020 год, принятый в конце прошлого года.

Министр финансов Мартин Хельме ранее отметил, что если принимаемые правительством меры окажутся эффективными на практике, то спад в экономике может в итоге оказаться наполовину меньше прогноза.