БУЭНОС-АЙРЕС, 15 апр /ПРАЙМ/. Инфляция в Аргентине в марте ускорилась до 3,3%, составив 48,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщил Национальный институт статистики.

Инфляция в Аргентине в феврале составила 2% или 50,3% в годовом выражении.

Больше всего выросли цены на услуги образования (17,5%) — в марте в стране начинается учебный год. Сильно подорожали и услуги на связь — на 8,3%.

Влияние коронавируса на рост потребительских цен можно будет увидеть в статистике за апрель, поскольку обязательный карантин в стране был введен 20 марта.

Инфляция в Аргентине в 2019 году оказалась самой высокой за последние 28 лет, она составила 53,8%. Это один из самых высоких показателей в Латинской Америке. В 1991 году инфляция, согласно данным ЦБ Аргентины, составляла 84%.