МОСКВА, 16 апр /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин в четверг проведет совещание с правительством, в ходе которого обсудит состояние дел в строительстве в РФ.

В среду глава государства в ходе совещания с членами кабмина отметил, что уже была рассмотрена ситуация в оборонно-промышленном комплексе и ракетно-космической отрасли. При этом он указал, что в четверг отдельное совещание будет посвящено положению дел в строительной индустрии.

СТРОИТЕЛЬСТВО В РФ

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что в условиях распространения коронавируса необходимо поддержать отрасль жилищного строительства, при этом он отметил, что уже подписан ряд постановлений. Также премьер сообщал, что со 2 апреля и до конца года штрафные санкции к застройщикам применяться не будут. По словам Мишустина, это позволит бизнесу не опасаться угрозы банкротства и сохранить за собой перспективные проекты в сфере жилищного строительства, а покупателям — гарантированно получить свои квартиры.

Также он заявил тогда, что правительство для нормальной работы экономики продлевает на год действие ряда срочных лицензий и разрешений, которые истекают в период с 1 марта и до конца 2020 года, в том числе на строительство.

В то же время вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал, что систему управления в строительстве после улучшения эпидемиологической ситуации с распространением коронавируса необходимо менять.

Накануне совещания с президентом Минстрой сообщил, что до конца этой недели сформирует перечень системообразующих российских компаний в сфере строительства. Основными критериями для включения будут объем текущего строительства жилья и иных зданий (не менее 400 тысяч квадратных метров) и годовая выручка от строительства инженерных сооружений (не менее 10 миллиардов рублей).

А в Минпромторге успокоили, что дефицит строительных материалов в России маловероятен: действующие мощности производителей с большим запасом покрывают внутренний спрос, в том числе с учетом перспективной потребности при реализации национальных проектов в области строительства, а импортозависимость по базовым материалам не превышает 4%.

Как рассказали в Минпромторге, большинство базовых строительных материалов, таких как, например, цемент, строительный металлопрокат, листовое стекло, производятся на предприятиях непрерывного цикла. В связи с этим в соответствии с указом президента они продолжают работать, при этом выполняя рекомендации Роспортребнадзора по профилактике и недопущению распространения новой коронавирусной инфекции.

Тем не менее в ведомстве зафиксировали нехарактерное для начала апреля падение спроса на стройматериалы, связав это с временными мерами по остановке работы строительных рынков, гипермаркетов и других мелкооптовых и розничных торговых объектов. Эта ситуация актуальна для небольших строек и объектов индивидуального строительства, тогда как как крупные строительные организации обеспечиваются прямыми поставками с заводов, добавили в министерстве.

В то же время Банк России расширил перечень отраслей, пострадавших от пандемии коронавируса и к которым теперь будут применяться регуляторные послабления при кредитовании. В расширенный перечень, в частности, вошло жилищное строительство — при условии, что по состоянию на 1 марта ссуды, предоставленные застройщикам, были квалифицированы банком в первую или вторую категорию качества. Это значит, что ссуды стали проблемными именно из-за ситуации с коронавирусом, а не были хронически проблемными.

При этом глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила сохранение спроса на ипотечные кредиты в России, несмотря на ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, по ее словам, ипотека продолжит развиваться и после завершения пандемии.

Также на прошлой неделе стало известно, что Сбербанк совместно с Минстроем РФ прорабатывают вопрос субсидирования процентных ставок по проектному финансированию строительства жилья с применением эскроу-счетов. Отмечалось, что банк активно участвует в расчетах критичных показателей темпов продаж и цен на квартиры, чтобы застройщики могли претендовать на субсидию. По предварительным оценкам, всему рынку проектного финансирования с применением счетов эскроу по действующим сделкам может потребоваться около 55 миллиардов рублей субсидий на ближайшие четыре года, причем 2/3 этой суммы – в ближайшие два года.

СНИЖЕНИЕ СТАВОК И НАРАЩИВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

Путин в послании Федеральному собранию в феврале озвучил ряд мер, связанных с ипотекой. В частности, он поручил правительству и ЦБ постепенно двигаться в сторону снижения ставок по ипотеке сначала до 9%, а затем и до 8% и ниже, установить льготную ставку по ипотеке для семей с детьми на весь срок кредита, ввести ипотечные каникулы, а также компенсировать из бюджета семьям, где родился третий и последующий ребенок, 450 тысяч рублей по ипотечному кредиту.

Путин поручал правительству проработать вопрос о закреплении первоначального взноса по ипотеке для молодых семей на уровне 10-15% (сейчас первоначальный взнос по ипотеке для молодых семей составляет 20%) и выделить в 2020 году из бюджета ассигнования на 10 миллиардов рублей для стимулирования программ развития жилищного строительства субъектов РФ. Кроме этого, в 2018 году президент поручал нарастить строительство жилья до 120 миллионов квадратных метров в год к 2024 году.