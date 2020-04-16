МОСКВА, 16 апр /ПРАЙМ/. Правительство РФ обсудит выделение в 2020 году 639 миллионов рублей на перепрофилирование коечного фонда медорганизаций для помощи зараженным коронавирусом в закрытых городах и моногородах с предприятиями промышленности, сообщила пресс-служба кабмина.

"О выделении в 2020 году ФМБА России из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на проведение мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции", — говорится в сообщении.

Проектом распоряжение предусматривается выделение 639 миллионов рублей на оснащение или переоснащение дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда подведомственных медорганизаций для помощи зараженным коронавирусом в медорганизациях, расположенных в закрытых административно-территориальных образованиях и моногородах, где размещены предприятия атомной промышленности и (или) других отдельных отраслей промышленности.