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КОММЕРСАНТ

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— Выгул не далее 100 метро — 15 апреля президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства, на котором объявил новые меры поддержки малого и среднего бизнеса. В свою очередь, министр энергетики Александр Новак лишний раз обнародовал роль российского президента в достижении сделки между странами ОПЕК+.

— Власти вскрывают — Владимир Путин поручил правительству реализовать ряд новых мер поддержки экономики в условиях эпидемии: это льготное кредитование крупных компаний, поддержка региональных бюджетов на 200 млрд руб., авиаотрасли на 23 млрд руб., расширение выдачи беспроцентных кредитов на выплату зарплат и прямая помощь малому бизнесу в пострадавших отраслях.

— Стойте справа, не ходите слева — Тысячи пассажиров московского метрополитена оказались в среду под угрозой заражения коронавирусом и опоздали на работу из-за того, что полиция, выполняя приказы своего руководства и столичных властей, устроила тотальную проверку электронных пропусков, не располагая для этого техническими возможностями.

— Азоты здесь тихие — Сектор минеральных удобрений, который до сих пор, как считалось, был мало затронут коронавирусом, демонстрирует признаки снижения спроса из-за проблем с привлечением сезонных рабочих в Европе и США, а также нарушений логистики.

— Лекарства подорожали про запас — На фоне пандемии COVID-19 в России поставщики лекарств начали поднимать цены на препараты. В ряде случаев рост доходит до 15%, в том числе на жизненно важные лекарства. Эксперты связывают это с ростом расходов производителей на импортные субстанции (действующие вещества) и обслуживание иностранного оборудования из-за девальвации рубля.

— Нефть отправили на карантин — В апреле мировой спрос на нефть упал почти на треть, тогда как добыча, уже не ограниченная договоренностями, продолжает увеличиваться. Однако в мае со вступлением в силу нового соглашения ОПЕК+ с рынка может уйти 12 млн баррелей добычи в сутки, следует из апрельского прогноза Международного энергетического агентства (МЭА).

— Модернизация вирусного характера — Регионы не смогут в 2020 году проводить модернизацию первичного звена здравоохранения. Средства, ранее выделенные на эти цели федеральным бюджетом, вернутся в Резервный фонд правительства для финансирования борьбы с коронавирусом.

— В Мосгоризбирком вызвали генерал-майора полиции — Центризбирком рекомендовал мэру Москвы Сергею Собянину назначить главой столичной избирательной комиссии экс-начальника столичного управления Федеральной миграционной службы, члена Общественной палаты Москвы Ольгу Кириллову.

— "На моей памяти такого не происходило никогда" — Глава МИД РФ Сергей Лавров — об эвакуации российских граждан, остающихся за рубежом.

— Сирийский фронт сместился в Ливию — Вопреки согласию сторон ливийского конфликта на гуманитарное перемирие ради борьбы с коронавирусом, боевые действия в республике продолжаются. На этой неделе силы признанного ООН Правительства национального согласия (ПНС), контролирующего Триполи, установили контроль над прибрежной территорией от Мисраты до границы с Тунисом.

— Девелоперы выстраиваются перед премьером — Застройщики жилья Москвы и Подмосковья активизировались перед анонсированным Владимиром Путиным на четверг совещанием правительства по вопросам поддержки стройиндустрии. Девелоперы и их контрагенты из числа металлургов впервые публично раскритиковали решение властей Москвы и Подмосковья заморозить на время борьбы с пандемией COVID-19 почти все стройки.

— От продуктов отрезают лишнее — Ажиотажный спрос на продукты питания на фоне пандемии COVID-19 и возросшая нагрузка вынуждают производителей оптимизировать ассортимент. Так, крупный поставщик мясных изделий "Черкизово" временно прекратит выпуск ряда продуктов на заводе в Москве.

— Кредитки ушли на карантин — По данным бюро кредитных историй (БКИ), в конце марта — начале апреля ежедневные выдачи кредитных карт достигли исторически минимальных значений. Снижение происходит не первый месяц, однако распространение коронавируса серьезно усугубило тенденцию.

— Накопления показали короткий рост — Прошлый год стал переломным для негосударственных пенсионных фондов (НПФ), работающих в системе обязательного пенсионного страхования (ОПС). Впервые за много лет средневзвешенная разнесенная доходность по счетам их клиентов вплотную приблизилась к доходности по счетам "молчунов".

— У брокеров обвались клиентов — После мартовского всплеска в апреле активность частных инвесторов на фондовом рынке снизилась, но все еще выше средних значений прошлого года: режим изоляции способствует биржевой торговле. Более того, брокеры ожидают новой волны спроса на свои услуги в случае просадки рынка еще на 10–15%.

— Зеленой энергии не хватает комплектующих — По данным "Ъ", инвесторы в зеленую генерацию просят минимум на год отложить ввод новых электростанций из-за коронавируса. Они предлагают освободить их от штрафов за задержки и при этом не сокращать период повышенных платежей с энергорынка. До конца года запланирован запуск ВИЭ-проектов на 1 ГВт, суммарно штрафы могут достигнуть 10 млрд руб., а выпадающие доходы составят 40 млрд руб.

— Клиентов "К-Рауты" нашли в сети — Компания DeviceLock обнаружила в открытом доступе базу данных клиентов программы лояльности розничных сетей "К-Руока" и "К-Раута", которые в России развивала финская Kesko, с 2011 по 2018 год. Сейчас сети закрыты или сменили владельцев. Но утечка крупной базы может стать поводом для новой волны фишинга, торговли "поддельными личностями" и переманивания клиентов другими ритейлерами, предупреждают специалисты по кибербезопасности.

— Интернет-рекламу готовят к антирекорду — Российский рынок интернет-рекламы, который сохранял двузначный рост даже в кризисы, в этом году вырастет на единицы процентов, прогнозируют инвестбанки, а Goldman Sachs и вовсе ожидает падения на 3%. Мнения российских экспертов разделились: одни надеются на растущие бюджеты онлайн-сервисов, другие же считают, что их активность временная и от падения рынка не спасет.

— Над "Авророй" угасли бюджеты — Правительство потребовало от "Ростелекома" подтвердить надежность отечественной мобильной операционной системы (ОС) "Аврора" и предоставить план ее продвижения в потребительском сегменте. Поставки ОС в госорганы пока остаются под вопросом, но без госзаказа ее дальнейшее развитие будет невозможно, признают в "Ростелекоме".

— Бензин изолировался от машин — На фоне падения спроса на топливо розничные цены на него стали снижаться. Так, по данным Росстата, на прошлой неделе стоимость бензина сократилась на 0,1%. Впрочем, оптовая стоимость топлива снижается еще с февраля, но нефтяники не снижают цены на заправках, поскольку вынуждены платить все большие суммы демпфирующего акциза в бюджет.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Бизнес получает вакцину — Владимир Путин сообщил о комплексе новых мер поддержки экономики в связи с ситуацией, вызванной коронавирусом. Так, в список наиболее пострадавших отраслей войдут компании, торгующие непродовольственными товарами, малый и средний бизнес получит деньги на выплаты зарплат.

— Сестренка-триумфатор — Завершился XI фестиваль "Дубль дв@". Несмотря на пандемию коронавируса, более 180 тысяч зрителей из 92 стран мира смогли оценить конкурсные работы. По итогам голосования с огромным отрывом лидировал фильм "Сестренка" Александра Галибина.

— Сдаем на права по-прежнему — Сроки введения новых правил экзаменов на водительские права могут перенести на полгода — с 1 октября этого года до 1 апреля 2021-го. Предложение ГАИ связанно с тем, что в результате санитарно-эпидемиологических мер многие автошколы приостановили свою работу.

— В тюрьму за окурок — Дознаватели МЧС возбудили 59 уголовных дел за поджоги лесов. Кроме того, к административной ответственности привлечено более 7 тысяч граждан. Меры приняты в связи с серьезной пожароопасной обстановкой, которая обостряется с каждым днем.

— Торговля пошла в разнос — За последний месяц рынок интернет-заказов в России вырос на треть, заявил председатель комитета по развитию электронной торговли ТПП Алексей Федоров. В интервью "РГ" он рассказал, как сервисы доставки справляются с возросшим потоком заказов.

— Ваш звонок очень важен для вас — Судебно-экспертная палата РФ запустила "горячую линию" поддержки россиян, пострадавших от коронавируса. О том, кто и по каким вопросам может обратиться за юридической помощью, "РГ" рассказал президент СЭП Денис Шульженко.

— Ресурсы для лечения — Кабмин выделит регионам 30 миллиардов рублей на подготовку медучреждений к приему и лечению потенциальных пациентов с коронавирусной инфекцией. Чтобы обеспечить нормальное лечение, в регионах более половины коек надо дооснастить оборудованием, заявил Михаил Мишустин.

— Варианты поддержки — Государство должно разработать меры поддержки тех компаний, которые переросли масштабы малых и средних предприятий (МСП) и не вошли в списки системообразующих. О том, как снизить для них ущерб от коронавируса, говорили в среду участники совещания, которое провел заместитель председателя Совбеза, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

— Заключение с компенсацией — Европейский суд по правам человека приостановил рассмотрение всех жалоб российских заключенных, сообщили в Минюсте. Причина — в принятом в конце прошлого года законе, давшем право заключенным подавать иски в суд за плохие условия в тюрьме.

— Врачебный призыв — В Нижнем Новгороде 17 апреля досрочно откроют первый из 16 многофункциональных военных медицинских центров. В этот же день в центр прибудет первая врачебно-сестринская бригада. Помимо врачей общей практики, в ее состав войдут и узкие специалисты.

— Из аудитории — в класс — Председатель Госдумы Вячеслав Володин дал поручение подготовить к рассмотрению во втором чтении проект закона, который разрешит студентам высших и средних профессиональных учебных заведений преподавать в школах. Как сообщили в пресс-службе Госдумы, решение было принято в рамках реализации поручений президента РФ.

— Карантин без слежки — В Госдуме и СПЧ не поддержали идею отслеживать пациентов с COVID-19 через трекер-браслеты в Мурманской области. Средства, которые потратят на покупку устройств, можно было бы направить для реальной помощи медикам, отметил зампред комитета Госдумы Леонид Огуль.

— На расстоянии от счета — В первую декаду апреля платежи за электроэнергию в России снизились на 30-50 процентов, что связано с пандемией коронавируса. Не исключено, что данные по итогам месяца покажут менее радикальное ухудшение платежной дисциплины.

— Домашний режим без ссор — Специальные рекомендации для родителей о том, как вести себя с ребенком во время самоизоляции, подготовит центр экстренной психологической помощи МЧС. По мнению директора центра Юлии Шойгу, основная задача родителей — самим привести свое состояние в порядок.

— После паузы — Мэр Москвы Сергей Собянин подписал третий пакета поддержки бизнеса. По оценке властей, главной угрозой для малых и средних предприятий стало отсутствие средств на оплату ранее взятых кредитов и невозможность получить "стабилизационный" кредит.

— Меньше криминала — Оперативная обстановка в России продолжает оставаться стабильной и контролируемой и в условиях пандемии, сообщило МВД РФ. Так, сократилось число убийств и покушений, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, разбоев, грабежей и умышленных поджогов.

— Семье, детям, пенсионерам — В зависимости от ситуации с коронавирусом меры социальной поддержки в Москве могут быть расширены. Об этом в среду на своем персональном сайте сообщил мэр города Сергей Собянин.

— Так труба легла — Срок запуска "Северного потока-2" стал ставиться под сомнение из-за снижения мирового спроса на нефть и общего спада экономической активности в результате карантинных мер. Но, по мнению экспертов, эти факторы никак не скажутся на достройке газопровода.

— Полоса у дачи — Эксперты Федеральной кадастровой палаты отмечают: сейчас самое время оформить в собственность загородную недвижимость. В ФКП напомнили, что "амнистия" закончится 1 марта 2020 года, и касается она недвижимости, построенной на садовых участках.

— Субстанция огромного размера — Минэкономразвития предлагает облегчить жизнь экспортеров, которые используют импортное сырье. В частности, министерство предлагает обнулить вывозные пошлины и конкретизировать условия идентификации таких продуктов.

— Мал, да удал — Компания Apple официально представила долгожданный компактный iPhone SE нового поколения. Он получил топовый процессор Apple A13 Bionic, экран с диагональю 4,7 дюйма и доступную цену.

— Вирус рядом — В столице задержали 200 нарушителей с "легким" COVID-19 — Каждый день в столице растет число зараженных COVID-19. В среду прибавилось еще 1774 человека, а общее количество составляет уже почти 15 тысяч.

— Главврач крайний?— Следственный комитет начал проверку по факту заражения COVID-19 в клинической больнице Башкирии — В непринятии мер по предупреждению распространения вирусной инфекции подозревают ее главного врача.

— Еду оставят без спроса — Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует снижение цен на продовольствие в мире на 2,6% в 2020 году.

— У груза миновало — Минтранс России совместно с МИДом занялись вопросом выдачи зарубежных виз российским водителям, занятым в международных грузоперевозках. Вопрос требует внимания, специалисты занимаются каждым конкретным случаем, рассказали в Минтрансе.

— Металл ушел на карантин — Заготовка лома черных и цветных металлов упала на 80% в связи с ограничениями из-за COVID-19, рассказал директор ассоциации "РУСЛОМ.КОМ" Виктор Ковшевный. Дефицит лома приведет к остановке печей, а затем — к простою металлургических предприятий.

— Для надежности?— Не сильно рассчитывая, видимо, на сознательность граждан, местные власти тамбовского моногорода Котовск решили удержать их на самоизоляции физическими методами — разобрав ведущий на пригородные дачи пешеходный мост через реку Цна.

— Метод проб и ошибок — В первый день пропускного режима в Москве и Подмосковье привел к пробкам на въездах и столпотворению в метро. В итоге мэр столицы Сергей Собянин обратился в ГУ МВД с просьбой продумать вместо ручной проверки пропусков автоматический контроль.

— Вагоны не находят себе мест — С 15 апреля по стране перестали ходить еще 32 поезда дальнего следования. "Российские железные дороги" (РЖД) временно отменили их из-за пандемии коронавируса.

— Валерий Зорькин: Право будущего в эпоху цифр — В дискуссиях последнего времени перспективность права понималась преимущественно как ответ законодателя на новые явления общественной жизни, такие как информационные технологии. О проблемах права будущего в статье для "РГ" рассуждает председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин.

— Расписали расписание — Рособрнадзор и Минпросвещения подготовили проект нового расписания ОГЭ-2020: основной период аттестации для девятиклассников пройдет с 8 июня по 31 июля. Регионы смогут сами определять сроки проведения экзаменов в рамках этого периода.

— Урок вместо мультика — Для дистанционного обучения нужен хороший интернет, который пока есть далеко не везде. Зато даже в отдаленных уголках стабильно показывают телевизоры. Поэтому многие регионы решили транслировать уроки для учеников в эфире местных телекомпаний.

— Трамп прекратит платить ВОЗ — Вашингтон приостановит ежегодные взносы в бюджет ВОЗ, формально переложив на организацию вину за пандемию COVID-19. Одновременно США инициировали расследование допущенных ВОЗ ошибок, главным из которых американские законодатели определили тесное взаимодействие с Китаем.

— Макрон вновь обещал спасти Нотр-Дам — Вечером 15 апреля, ровно год после пожара, нанесшего огромнейший ущерб главному храму Франции — собору Парижской Богоматери, над городом на Сене разнесся мощный протяжный бас его самого тяжелого 13-тонного колокола "бурдона Эммануэль". Ранее планировался торжественный концерт по случаю годовщины трагического события, но его пришлось отменить по причине коронавирусного карантина, введенного на всей территории страны.

— Турция освободит 30 процентов заключенных — Первые заключенные начали покидать турецкие тюрьмы 15 апреля после того, как парламент Турции принял решение временно освободить порядка 90 тысяч человек в связи с распространением пандемии коронавируса.

— Польша запретит аборты — Польский Сейм решил заняться одним из самых скандальных законопроектов последних лет — о запрете абортов. Оппозиция считает, что время, когда поляки не могут выйти из дома из-за режима эпидемии, выбрано неслучайно.

— Родить нельзя погодить — Соблюдайте все гигиенические меры и будьте позитивны: плацента и здоровье матери надежно защищают ребенка от вируса, говорит главный акушер-гинеколог Минздрава РФ Лейла Адамян. В интервью "РГ" она рассказала о беременности во время пандемии.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Крепостное ОСАГО: сможет ли автовладелец сам выбирать страховую — Компания "Росгосстрах" обратилась в Российский Союз страховщиков (РСА) с предложением запретить клиентам по ОСАГО менять страховую компанию в период пандемии. По мнению одного из крупных игроков на рынке страхования, это позволит избежать недобросовестной конкуренции.

— Чудо сантехники: какие услуги стали виртуальными из-за карантина — Спрос на найм работников, готовых предложить свои услуги в онлайн-режиме, вырос на 20–30%, рассказали "Известиям" представители профильных сервисов. А количество предложений — втрое. Сантехники устраивают дистанционные уроки по ремонту, стилисты помогают разобрать гардероб, а няни на расстоянии играют с детьми. Эксперты считают, что карантин подтолкнет представителей сферы услуг к пересмотру своей работы, и формат мастер-классов останется востребованным даже после окончания домашнего затворничества.

— Должны не будем: коммунальщикам запретят договоры с коллекторами — Управляющим компаниям и ТСЖ уже в этом году могут запретить заключать договоры с коллекторами на выбивание долгов граждан. Как выяснили "Известия", соответствующий законопроект будет рассмотрен в мае. Его готовы поддержать профильный комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ, все фракции, а также Совет Федерации, где считают документ еще одной мерой поддержки населения в условиях COVID-19.

— Держи кредит шире: нормативы займов на зарплаты предложили увеличить — Размер беспроцентных кредитов на выплату зарплат сотрудникам стоит увеличить, полагают в ОНФ. По мнению представителей организации, величину займа необходимо определять исходя из фактических зарплат в компании, а не из расчета МРОТ на человека. Письмо с таким предложением организация направила в Центробанк.

— Мне нужна твоя еда: в России участились кражи продуктов — В России в период самоизоляции серьезно сократилось количество уличных преступлений. По данным МВД, поступившим в распоряжение "Известий" в среду, 15 апреля, число грабежей снизилось на 9,9%, а краж — на 11,2%. Между тем противоправные действия начали принимать специфическую форму. Полицейские отмечают, что преступников всё больше привлекают продукты питания.

— Ссора в избе: 25% россиян считают домашнее насилие семейным делом — Четверть россиян считают домашнее насилие внутрисемейным конфликтом, в который не стоит вмешиваться посторонним, в том числе государству. Такого мнения придерживается каждый третий мужчина и каждая пятая женщина, показал опрос аналитического центра НАФИ. 27% респондентов согласны с утверждением, что семейные конфликты должны расследоваться с послаблениями.

— Принцип совместительства: врачам просят вернуть подработки — Общероссийская общественная организация "Опора России" обратилась к губернатору Санкт-Петербурга, в Минтруд и Роспотребнадзор с просьбой отменить запрет на совместительство для медработников. Он был введен в начале апреля из-за угрозы распространения COVID-19. Цель ограничений — сократить контакты медперсонала. Врачи опасаются, что мера снизит их заработок. А в Минтруде считают, что власти города не превысили своих полномочий.

— Дорога карман тянет: автобусы попросили освободить от сборов на платных трассах — Автобусные пассажирские компании попросили Минтранс до окончания карантина позволить им безвозмездно пользоваться платными трассами (письмо есть у "Известий"). Борьба с распространением коронавируса поставила многие из предприятий на грань выживания, и дополнительные дорожные сборы только ухудшают положение. По словам собеседников "Известий" в отрасли, сейчас обсуждаются и другие послабления для автоперевозчиков, включая полугодовую отсрочку по лизинговым платежам.

— Коронавирусная реклама: мошенники выманивают средства под видом соцвыплат — Громкие информповоды дают мошенникам не только повод для разработки новых преступных схем. но и возможность, но и вспомнить успевшие забыться методы. Например, в связи с кризисом, вызванным пандемией, злоумышленники реанимировали способ выманивания средств со счетов под видом перевода социальных выплат. Они обещают жертве сумму в 30 тыс. рублей, якобы положенную всем россиянам в виде поддержки в нестабильный период. Но вместо выплат люди, как правило, лишаются своих средств.

— Вышли на дистанцию: успеют ли выпускники подготовиться к поступлению — О снижении проходных баллов на вступительных экзаменах речи не идет, заявил "Известиям" министр просвещения Сергей Кравцов.

— Чужое знание — сила: Сбербанк заинтересовался технологиями конкурентов — Сбербанк, активно развивающий цифровые услуги и создающий экосистему, впервые раскрыл, технологии каких компаний ему особенно интересны. Кредитная организация разместила на сайте госзакупок проектную документацию о проведении маркетингового исследования. В списке находящихся в его фокусе структур есть ведущие западные и отечественные банки, включая "Тинькофф", ФК "Открытие", Альфа Банк и ВТБ. Также в перечне нашлось место крупнейшим в мире техногигантам — Amazon, Alibaba, Google и Apple.

— Вот пин, вот порог: ЦБ одобрил рост лимита операций по картам без ввода кода — Центробанк выступил за увеличение размера операций, совершаемых по банковским картам без ввода пин-кода. Об этом "Известиям" сообщили в пресс-службе регулятора. Крупнейшие банки также поддержали рост лимита. Сейчас он составляет 1 тыс. рублей по картам платежных систем "Мир" и MasterСard и 3 тыс. — по "пластику" Visa. Эта мера сократит очереди в супермаркетах, средний чек в которых уже вырос на фоне пандемии, а значит и притормозит распространение коронавируса, уверены в кредитных организациях.

— Дал пять: новые меры поддержки бизнеса обойдутся примерно в 850 млрд — В общей сложности реализация всего комплекса антикризисных инструментов, перечисленных 15 апреля президентом, потребует около 850 млрд рублей, подсчитали по просьбе "Известий" аналитики. Самая дорогая мера — это прямые выплаты из бюджета сотрудникам предприятий из пострадавших отраслей. Она обойдется примерно в 300 млрд.

— Как карантин ляжет: общий ущерб от пандемии может составить почти 18 трлн — Суммарный ущерб для наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей экономики может составить 17,9 трлн рублей, а потенциально невостребованными на рынке труда могут оказаться до 15,5 млн человек. Такие оценки приводятся в макроэкономическом обзоре Национального рейтингового агентства (НРА), с которым ознакомились "Известия".

— Девятибалльный штурм: 75 лет назад началась Берлинская операция — 16 апреля 1945 года началась Берлинская операция — последний этап Великой Отечественной войны. Столица рейха была взята рекордно быстро — за 17 дней. Опрошенные "Известиями" эксперты рассказали: отчасти скорость диктовалась тем, что овладеть Берлином пытались и союзники, и именно бои за столицу обнажили основы будущей холодной войны. Военные историки также отметили: штурм города — несмотря на то, что в боях погибло 78 тыс. бойцов Красной армии — был единственно верным решением.

— Каждый сам у себя: как ЕС развивает внутренний туризм из-за COVID-19 — Для возвращения туристической экономики ЕС к уровню 2019-го потребуется минимум два года. Об этом "Известиям" заявил исполнительный директор Европейской комиссии по туризму Эдуардо Сантендер. Наиболее пострадавшие от COVID-19 Испания и Италия в этом сезоне вряд ли смогут полноценно принимать иностранных гостей.

— Прекращай, оружие: участников крупнейших конфликтов вновь призвали к перемирию — Призыв президента Франции Эммануэля Макрона к прекращению огня во всем мире из-за коронавируса может найти отклик у конфликтующих сторон. Однако, по мнению экспертов, пандемия вряд ли заставит пушки замолчать навсегда. Как заверил хозяин Елисейского дворца, его благой порыв уже поддержали три постоянных члена СБ ООН — США, Великобритания и Китай. Между тем в некоторых конфликтах, например между Израилем и Палестиной, наступило "коронавирусное" перемирие.

— Санитарный призыв: в РФ меняют правила прохождения альтернативной службы — В стране вводятся новые правила прохождения альтернативной гражданской службы (АГС). Планируется, что уже в 2021 году призывники, выбравшие АГС, смогут пройти ее по линии Минобороны. Молодых людей обучат профессии санитара на базе Военного духовно-просветительского центра при главном храме ВС РФ. После этого ребят направят работать в медицинские учреждения, сообщили источники "Известий" в Минобороны. Срок их службы, в отличие от тех, кто проходит АГС в гражданских структурах, будет сокращен с 21 до 18 месяцев.

— Видит цель: "Былина" сможет атаковать противника без участия оператора — Вооруженные силы готовят к массовым поставкам комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Былина", которыми управляет искусственный интеллект. Части и соединения получат уникальную систему к 2025 году. "Былина" без участия операторов в режиме реального времени может проанализировать обстановку, найти и классифицировать цели. После этого она определит какими средствами лучше подавить или уничтожить технику связи и другое оборудование противника.

— И лает, и спасает: собачий коронавирус защитит людей от COVID-19 — Организм человека, у которого есть собака, может быть лучше готов к встрече с коронавирусом. Итальянские ученые выявили сходство участков белков SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19, и респираторного коронавируса животных. Исследователи предположили, что предшествующий контакт человека с вирусом четвероногого может обеспечить появление хотя бы частичного иммунитета к SARS-CoV-2 благодаря выработке антител к "животной" версии инфекции. Российские эксперты согласились с этим выводом и рассказали "Известиям", почему такое возможно.