МОСКВА, 16 апр /ПРАЙМ/. Сервис для размещения объявлений "Авито" запускает программу поддержки бизнеса и пользователей на фоне распространения коронавируса в России — одной из мер станет введение с 23 апреля курьерской доставки товаров площадки до дома, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"В крупных городах можно будет заказать курьера внутри города от сервиса "Достависта", который привезет заказ на дом. Товар также можно будет заказать доставкой из другого города в пункт выдачи Boxberry и вызвать курьера, который привезет посылку покупателю из пункта выдачи домой", — рассказали в "Авито".

Новая услуга станет частью комплекса мер для поддержки малого и среднего бизнеса, а также самих пользователей. "Помощь охватывает все категории объявлений на платформе и оценивается в сотни миллионов рублей", — указали в сервисе.

Программа включает и другие меры. В частности, государственные медицинские учреждения и волонтерские организации могут размещать на "Авито" до 10 бесплатных объявлений о поиске медработников и линейного медицинского персонала или волонтеров.

В свою очередь компаниям, которые осуществляют доставку россиянам продуктов и необходимых товаров, "Авито Работа" дает бесплатное продвижение вакансии курьеров, грузчиков, работников склада и других актуальных на данный момент профессий.

"Пандемия каждый день вносит масштабные коррективы в наши планы, приносит новые вызовы, заставляет оперативно решать огромное количество важных задач. В условиях неопределенности многое кажется непонятным, становится сложно что-либо планировать, поддерживать и развивать бизнес", — отметил гендиректор "Авито" Владимир Правдивый, слова которого привели в компании.