МОСКВА, 16 апр /ПРАЙМ/. Фонд развития Дальнего Востока и Арктики фиксирует плавное восстановление экономической активности в Китае после спада, вызванного пандемией коронавируса, рассказал глава фонда Алексей Чекунков.

"Да, мы наблюдаем плавное восстановление экономической активности — прежде всего, в Китае. Оттуда приходит все больше оптимистичных новостей, открываются предприятия, оживает внутреннее авиасообщение", — сказал Чекунков РИА Новости.

"В апреле в фонд стали поступать обращения от наших азиатских партнеров с предложением активизировать сотрудничество по ряду перспективных направлений. Китайцы, в этом смысле, остаются верными себе и пытаются найти в любом кризисе новые возможности. Это правильная стратегия, мы тоже будем ей следовать", — добавил он.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире. Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР 29 марта объявил, что распространение эпидемии в стране в целом остановлено.