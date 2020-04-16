МОСКВА, 16 апр /ПРАЙМ/. Действия США, направленные против новых возможностей оказания финансовой помощи Ирану и Китаю, препятствуют расширению кредитного потенциала МВФ для содействия странам в борьбе с экономическими последствиями коронавируса, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Ранее в середине марта власти Ирана обратились к МВФ с просьбой предоставить 5 миллиардов долларов, однако Тегеран не получил запрашиваемую сумму. Газета Wall Street Journal сообщала, что США намерены не дать МВФ возможности предоставить запрашиваемую сумму Ирану.

Как отмечает агентство, МВФ обсуждает возможность увеличения своего кредитного потенциала через расширение специальных прав заимствования, благодаря этому механизму страны-члены МВФ могут получить доступ к дополнительным кредитам на сотни миллиардов долларов. Согласно источникам, администрация президента США Дональда Трампа не хочет, чтобы Иран и Китай получили доступ к миллиардам долларов без каких-либо условий, и выступает против планов МВФ.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 1,9 миллиона случаев заражения, свыше 123 тысяч человек скончались.