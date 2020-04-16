МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. За сутки выявлено 3448 новых случаев коронавируса в 78 регионах России, всего заболевших в стране 27 938, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 27 938 случаев коронавирусной инфекции в 84 регионах, уточнили в штабе.

За сутки в Москве выявлено 1 370 случаев коронавирусной инфекции. На втором месте Подмосковье — 467 случаев. В Санкт-Петербурге — 154, в Нижегородской области — 65, в Ингушетии — 63.

За весь период зафиксировано 232 летальных исхода. Выздоровели 2 304 человека.