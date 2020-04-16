МОСКВА, 16 апр — РИА Недвижимость. Специальная программа ипотеки со ставкой 6,5% позволит восстановить упавший спрос на рынке жилья, считают представители девелоперских компаний, опрошенные РИА Недвижимость.

В четверг на совещании по поддержке строительной отрасли ряд участников заявили ою опасности падения спроса на новостройки из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса и экономической нестабильностью, на 50-70%. В свою очередь Путин предложил запустить специальную льготную программу ипотеки со ставкой 6,5% на покупку жилья в новостройках комфорт-класса. Предлагается, что оформить такой тип кредита можно будет до 1 ноября 2020 года, а ставка сохранится на весь срок. С помощью программы можно будет приобрести жилье стоимостью до 3 миллионов рублей в регионах и до 8 миллионов в Москве и Петербурге.

По мнению директора департамента продаж ГК "Гранель" Рустама Арсланова, снижение ипотечной ставки — необходимая мера для поддержания отрасли на плаву и восстановления спроса. По его словам, установленный порог в 3 миллиона рублей в регионах и 8 миллионов в Москве и Петербурге вполне достаточен для жилья массового сегмента.

Руководитель финансово-экономического управления АО "Главстрой" Александр Ситников, соглашаясь, что это полезная мера, отмечает, что до кризиса снижение ипотечной ставки на каждый 1 процентный пункт давало увеличение спроса на 5-10% в зависимости от сегмента недвижимости и региона.

Коммерческий директор ГК ФСК Ольга Тумайкина поддерживает коллегу, уточняя, что, по опыту ее компании, снижение ставки на 0,5 процентного пункта увеличивает спрос на 5%.

В свою очередь президент группы "Эталон" Геннадий Щербина подчеркивает, что именно ипотека в последние годы являлась основным драйвером спроса и нивелировала многие негативные макроэкономические факторы. "До 70% продаж приходится на ипотечные сделки", — подтверждает генеральный директор ГК МИЦ Даромир Обуханич.

При этом Тумайкина отмечает, что всё-таки нужно посмотреть на подробные условия программы, чтобы понять, насколько она будет доступна для широких слоев граждан. А президент ГК "Основа" Александр Ручьёв добавляет, что для большей эффективности программы важно, чтобы банки как можно скорее приступили к выдаче таких кредитов.