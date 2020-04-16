МОСКВА, 16 апр /ПРАЙМ/. Почти полторы тысячи родителей получили сертификаты на материнский капитал в беззаявительном порядке, сообщил глава Минтруда Антон Котяков.

"Со среды, 15 апреля, началась проактивная выдача сертификатов на материнский капитал. Уже почти полторы тысячи родителей получили сертификаты именно так — в беззаявительном порядке. При этом граждане, получившие сертификат на материнский капитал, могут подать заявление на получение дополнительной помощи — выплаты в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет", — заявил министр, слова которого приводит пресс-служба.

После рождения ребенка сведения о нем и его родителях передаются из единого реестра записей актов гражданского состояния в ПФР. Фонд сопоставляет полученные данные со сведениями из других систем и принимает решение о выдаче сертификата.

По действуют правилам, если первый ребенок родился в 2020 году, размер маткапитала составит 466 617 рублей, а при рождении второго ребенка семья получит еще 150 тысяч рублей. Для семей, в которых второй ребенок родился в 2020 году, размер маткапитала составит 616 617 рублей.

Если в семье двое или больше детей, появившихся на свет до начала действия программы по предоставлению маткапитала, и в 2020 году в семье вновь родится ребенок, то семья также получит 616 617 рублей, добавили в Минтруде.