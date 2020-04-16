С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 апр /ПРАЙМ/. В список пострадавших предприятий на фоне пандемии коронавируса в Вологодской области вошли непродовольственные компании — это 3 106 организаций и 11 293 индивидуальных предпринимателя, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Эти предприятия смогут воспользоваться мерами поддержки. Среди них общепит, сферы услуг, транспортные услуги, гостиничный бизнес и прочие", — сообщили в пресс-службе правительства Вологодской области.

Для предприятий с 1 января 2020 года в три раза снижена ставка налога по упрощенной системе налогообложения, а также смягчены условия для применения пониженных ставок стратегически важных видов деятельности. В свою очередь предприятия обязаны сохранить 90% работников и каждому платить зарплату с апреля по декабрь 2020 года не менее МРОТ с учетом районного коэффициента.

Также в два раза снижены ставки налога по имуществу. Такой помощью смогут воспользоваться предприятия общепита и торговли непродовольственными товарами.

Еще одна новая мера — отсрочка на уплату платежей по аренде земельных участков и зданий, находящихся в собственности области до 1 октября 2020 года с последующей реструктуризацией платежей до 1 января 2023 года.