МОСКВА, 16 апр /ПРАЙМ/. Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал нижней палате парламента вернуть во второе чтение законопроект об исключении информации о военных закупках из системы госзакупок и, дополнив его новыми поправками, принять во втором и третьем чтении. Данный вопрос будет рассмотрен 17 апреля, сообщили РИА Новости в комитете.

Эти дополнительные поправки смягчают требования к госзакупкам в 2020 году в связи с новой коронавирусной инфекцией. Они, в частности, увеличивают с 300 до 600 тысяч рублей максимальную сумму закупки товара (работы, услуги) у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), а годовой объем таких закупок в процентном отношении — с 5% до 10%.

Одновременно в 10 раз снижается минимальный размер обеспечения контракта — с 5% до 0,5% начальной (максимальной) цены контракта, что позволит установить такой размер в диапазоне от 0,5% до 30%. Поправками также исключается необходимость обязательного обеспечения участниками гарантийных обязательств, если они уже установлены в описании объекта закупки. Но заказчик сможет при необходимости установить требование обеспечения таких гарантийных обязательств.

Поправки допускают превышение размера аванса над размером обеспечения по контракту при условии его казначейского сопровождения. Размер обеспечения контракта при этом уменьшается и исчисляется от начальной (максимальной) цены контракта, уменьшенной на размер такого аванса.

Кроме того, устанавливается возможность для госкорпораций, госкомпаний, субъектов естественных монополий и некоторых других видов юрлиц осуществлять закупки в 2020 году в нерабочие дни, установленные президентом РФ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной новым типом коронавируса.

Данные поправки были подготовлены ранее Минфином и направлены на согласование в правительство РФ. Однако в целях ускорения их принятия было решено их внести в уже находящийся в Госдуме законопроект, но для этого его сначала необходимо вернуть к процедуре второго чтения.