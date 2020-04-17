ЖЕНЕВА, 17 апр /ПРАЙМ/, Елизавета Исакова. Предложенное президентом России Владимиром Путиным расширение социальных льгот обеспечит поддержку доходов населения, пострадавшего от пандемии коронавируса, заявил РИА Новости эксперт Международной организации труда Эрнст Эккехард.

"Крайне важно, чтобы правительства оказывали поддержку рабочим и предпринимателям, чтобы они оставались на плаву. Поддержка тех, кто теряет работу, и продление выплат по больничным тем, кто заболел, должны подкрепляться поддержкой ликвидности и предоставлением кредитов предприятиям. Учитывая скорость, с которой разворачивается кризис, это необходимо делать без бюрократических проволочек, помогая предприятиям и работникам быстро получить доступ к средствам, чтобы компенсировать кратковременное падение доходов", — сказал он.

По его словам, поддержка государства должна быть направлена в наиболее нуждающиеся отрасли, в частности гостиничный и туристический бизнес.

"В этой связи предложенное президентом России расширение социальных льгот обеспечивает поддержку доходов населения", — добавил он.

В конце марта президент РФ Владимир Путин заявил о расширении мер поддержки экономики во время пандемии COVID-19. В частности, будут проведены выплаты на детей от трех до семи лет для временно безработных, те, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта, смогут получить пособие по безработице по верхней планке в размере МРОТ, автоматически продлеваются не менее чем на три месяца сроки действия паспортов, водительских прав и других удостоверяющих документов.

Малый и средний бизнес сможет получить отсрочку по уплате страховых взносов в социальные фонды на шесть месяцев. Также Путин предложил оказать прямую безвозмездную финансовую помощь государства малому и среднему бизнесу, пострадавшему в связи с пандемией. Как пояснил глава государства, размер субсидии будет оцениваться в зависимости от количества сотрудников в компании – из расчета 12 130 рублей на одного сотрудника в месяц.