МАДРИД, 17 апр /ПРАЙМ/, Елена Шестернина. Иностранные туристы постепенно начнут возвращаться в Испанию в сентябре, летом в стране будет только внутренний туризм, считает профессор экономики и предпринимательства Открытого университета Каталонии, специалист в области туризма Пабло Диас.

Ранее газета ABC со ссылкой на источники сообщила, что испанское правительство разрабатывает план летнего сезона без иностранных туристов в связи с пандемией коронавируса. По данным газеты, власти намерены избежать "ненужных рисков", которые могут привести ко второй волне эпидемии в сентябре. При этом газета пишет, что власти намерены сделать упор на развитие внутреннего туризма.

Диас считает, что как такового плана по спасению туристического сектора у правительства Испании нет. "План заключается в том, чтобы спасти то, что можно спасти. Сделать хотя бы что-то для поддержания внутреннего туризма, чтобы сектор просто сейчас выжил, а потом уже думать, как восстановить международный туризм", — сказал эксперт.

По его выражению, ближайшие месяцы для туристического сектора станут "катастрофой": внутреннего спроса гораздо меньше предложений.

"Это будет возвращение к 1970-м годам, когда был в основном семейный туризм, к тому же в основном люди будут передвигаться по стране на личном транспорте", — говорит эксперт.

Лето, по его мнению, "практически потеряно". Границы для иностранных туристов начнут открываться постепенно – сначала в Европе. И прежде всего в Испанию поедут граждане тех стран, в которых развитие эпидемии происходит примерно в те же сроки и в той же степени, что и в Испании. Речь идет в первую очередь об итальянцах и французах.

"Итальянцы быстро вернутся в Испанию, поскольку у нас аналогичная история с распространением вируса. Франция тоже. Португалии удалось избежать критической ситуации, но они соседи", — говорит эксперт.

Дать оценку, как быстро вернутся туристы из стран Северной Европы, пока сложно: там степень распространения эпидемии не слишком большая, однако "надо смотреть, что будет дальше".

Жители Великобритании, страны, которая по срокам развития эпидемии отстает от Италии и Испании, смогут начать возвращаться в сентябре, полагает эксперт. Британцы занимают первое место среди иностранных туристов в Испании, за ними следуют немцы и французы. Туристы из США также вернутся в Испанию не в первую очередь, полагает эксперт.

"То есть предстоит пройти этапы возвращения к нормальному состоянию: сначала внутренний рынок, затем соседние страны, которые к этому времени возьмут под контроль эпидемию", — полагает эксперт.

По мнению Диаса, к сентябрю ситуация войдет в нормальное русло. "Осенью и весной следующего года Испания уже будет рассматриваться как безопасное направление", — считает он.

По его словам, на то, как быстро вернутся граждане тех или иных стран, будет влиять и "социально-психологический фактор", в частности, каких масштабов достигнет там эпидемия. Для туристов из стран, где COVID-19 имел или будет иметь большие масштабы, посещение Испании не будет большой проблемой, считает Диас.

"Жителям тех государств, где не было такого высокого уровня, будет сложнее уехать туда, где он был. Они будут ждать и действовать в соответствии с рекомендациями официальных организаций, в том числе ВОЗ. Особенно, если речь идет о странах, которые расположены далеко. Так было в случае с SARS", — сказал эксперт.

Вернуться к рекордам последних лет (в прошлом году Испанию посетили почти 84 миллиона туристов, она на втором месте в мире по числу принимаемых туристов после Франции) в ближайшие годы "будет крайне сложно". "Положительный цикл", предполагает Диас, начнется через три-пять лет, в зависимости от темпов восстановления мировой экономики.

Он также считает, что негативное восприятие Испании за границей и страх в отношении этой страны будет временным явлением.

"Эта проблема — всеобщая, она коснулась не только Испании. Если бы это произошло только в Италии и Испании, тогда да. Но надо смотреть на итоговые цифры. Во Франции тоже высокие показатели зараженных. В Германии ситуация лучше, но немцы тоже вернутся. Это не станет ударом навсегда", — полагает Диас.

Психологические последствия для многих туристов, оказавшихся заблокированными в других странах без возможности вернуться на родину из-за прекращения авиасообщения и закрытия границ, по мнению эксперта, в долгосрочной перспективе также будут преодолены.

"С психологической точки зрения, это шок, но примеры других эпидемий говорят о том, что сектор восстановится", — заключил эксперт.

В 2019 году Испания установила очередной рекорд по числу принимаемых туристов – 83,7 миллиона человек, это на 1,1% больше, чем в 2018-м. Чаще всего в страну приезжали туристы из Великобритании (18 миллионов), Германии (11,2 миллиона), Франции (11,1 миллиона). За год в Испании побывали 1,3 миллиона туристов из России.