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КОММЕРСАНТ

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— Нацпроект "Эпидемия" — Минфин закончил сбор предложений по изменению расходной части федерального бюджета на 2020 год для финансирования программы поддержки экономики в условиях коронавирусной эпидемии. Всего резервы правительства на эти цели увеличатся до 646 млрд рублей.

— КоронОРВИрус — Московские власти решили считать пациентов с ОРВИ потенциально заразившимися коронавирусом. Вместе с членами семьи им, сообщила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова, вручат предписание о соблюдении мер самоизоляции на двухнедельный срок.

— Поддержка автопрома получается утильспорной — В правительстве начали формировать предложения по господдержке автопрома, которые будут обсуждаться на совещании у Владимира Путина 22 апреля. На этой неделе проблема обсуждалась на совещании у вице-премьера Юрия Борисова.

— Роскомнадзор заглянет в App Store — В Госдуме вернулись к у законопроекту о блокировке пиратского контента в мобильных приложениях. Как предполагают поправки ко второму чтению, Роскомнадзор сможет требовать блокировки нелегального видео, музыки и книг не только от владельцев приложений, но и от их агрегаторов.

— Всякое лыко в стройку — президент России Владимир Путин провел совещание о ситуации в строительной отрасли, на котором объявил о мерах поддержи и ее, и граждан, заинтересованных в результатах ее работы. Специальный корреспондент между тем заинтересовался тем, как влияет видеоформат на поведение президента России.

— Безуглеродное будущее России выглядит спорным — на подготовленную Минэкономики стратегию долгосрочного развития РФ до 2050 года с низким уровнем выбросов парниковых газов поступило уже 40 экспертных отзывов и заключений. С весьма резкой критикой документа выступил РСПП.

— Вирус не отличает обвинения от защиты — Угроза распространения COVID-19 вынудила Федеральную палату адвокатов России (ФПА) обратиться к главам СКР, МВД и Генпрокуратуры с просьбой обеспечить необходимые противоэпидемиологические меры при проведении следственных действий.

— До победы над эпидемией — Президент Владимир Путин в четверг отменил парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Глава государства заявил, что риски, связанные с эпидемией коронавируса, все еще чрезвычайно высоки.

— На приеме как на войне — В ближайшее время правительство расширит социальное страхование медицинских работников государственного здравоохранения. Те, кто обеспечивает лечение больных с коронавирусом, смогут получить денежную компенсацию при заражении на работе.

— Вирус в тигровой шкуре — Крупнейшие города Грузии — Тбилиси, Рустави, Кутаиси и Батуми — блокированы армейскими подразделениями и полицией на десять дней. Передвижение разрешено лишь некоторым категориям граждан и иностранным дипломатам.

— Швецию вывозит кривая заболеваемости — В Швеции от коронавируса умерло уже больше 1,3 тыс. человек. Хотя это почти в десять и двадцать раз больше, чем соответственно в соседних Норвегии и Финляндии, шведские власти пока настаивают на сохранении действующих, относительно мягких ограничительных мер.

— Лекарствам для ВИЧ-инфицированных вредит COVID — Сроки поставок препаратов для ВИЧ-инфицированных как минимум по семи заключенным Минздравом контрактам перенесены из-за "форс-мажорных обстоятельств, связанных с эпидемией коронавируса": в Китае и Индии возникли проблемы с производством субстанции для лекарств.

— Вагоны отстаивают свое — Операторы просят ОАО РЖД отменить или снизить плату за отстой вагонов, которые некуда девать на фоне сокращения перевозок. Всего на путях общего пользования сейчас стоит 134 тыс. вагонов — вдвое больше, чем год назад.

— Электроника тормозит без реформ — Производители радиоэлектроники призвали к комплексной реформе регулирования, которая должна будет поддержать отрасль во время пандемии. В частности, предлагается усилить меры по локализации в России производства востребованных сейчас устройств.

— Микрофинансы вырастут по максимуму — Микрофинансовый рынок в 2020 году сохранит темпы роста на уровне прошлого года — 30%. Эксперты считают, что спрос со стороны населения резко увеличится на фоне роста безработицы и снижения одобрений кредитов со стороны банков.

— Абоненты не оценили социальный интернет — Большинство российских абонентов домашнего интернета не планируют пользоваться бесплатным доступом к социально значимым отечественным ресурсам, утверждают в отчете аналитики AC&M. Более важными в самоизоляции для них оказались зарубежные WhatsApp и YouTube.

— С доходами на выход — Новые нормы оценки облигаций могут подтолкнуть клиентов к смене НПФ. Предложения Банка России по фиксации стоимости облигационных портфелей негосударственных пенсионных фондов (НПФ) могут привести к неоднозначным последствиям для их клиентов.

— Акционеры не успевают за господдержкой — Регистраторы выступили в защиту своих клиентов — акционерных обществ, подпадающих под категорию малых и средних предприятий (МСП). Чтобы они могли попасть в реестр ФНС и тем самым претендовать на господдержку, регистраторы должны предоставить данные об акционерах до 5 июля.

— "Галс" уплывает в прошлое — Рынок недвижимости покидает одна из старейших компаний — "Галс Девелопмент", которая в свое время фактически первой в отрасли вышла на биржу и пережила самый сложный для застройщиков кризис 2008–2009 годов.

— У А1 не уродились ягоды — Инвестиционное подразделение "Альфа-групп" А1 обещало сделать из карельского переработчика ягод "Русбиоальянс" лидера рынка, но, не дождавшись этого момента, решило продать актив. Эксперты предупреждают, что найти покупателей будет сложно.

— В центре не осталось едоков — Введение режима самоизоляции из-за пандемии COVID-19 привело к смещению географии продаж заведений общепита, которые сегодня работают только на доставку. Если в центре крупных городов число их заказов стало сокращаться, то на окраинах — расти.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

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— Zaraza.com — Пандемия коронавируса стала источником криминального дохода для мошенников. Какую угрозу, в том числе и для жизни людей, представляет киберпреступность и как ей противостоять, в интервью рассказал заслуженный юрист России Юрий Жданов.

— Чем убить COVID-19 — Сейчас общество испытывает большую потребность в достоверных научных знаниях о COVID-19, заявил вирусолог Андрей Комиссаров. Как мутирует коронавирус и чем российский геном отличается от генома вируса в Ухане.

— За стеклом — Третьяковская галерея и Сергей Шнуров запустили проект "Третьяковка со Шнуром". За сутки к онлайн-прогулке присоединились более 17 тысяч пользователей. О творческой жизни в режиме самоизоляции рассказала директор галереи Зельфира Трегулова.

— Редиска в пакете — Режим самоизоляции и ограничительные меры, которые вводят местные власти в регионах, породили дефицит семян и серьезно повлияли на привычную жизнь дачников. В подробностях проблемы разбирались корреспонденты.

— Всем пациентам с ОРВИ поставят диагноз "подозрение на COVID-19" — Клинический комитет департамента здравоохранения Москвы рекомендовал ставить всем пациентам с ОРВИ диагноз "подозрение на коронавирус", сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Праздник в сердце — Ситуация с коронавирусом не позволяет начать подготовку к Параду Победы, поэтому все мероприятия в Москве и регионах будут отложены, заявил Владимир Путин. Это непростой, тяжелый выбор, подчеркнул глава государства.

— Законы сохранения занятости — Свыше 500 тысяч предприятий среднего и малого бизнеса получат прямую финансовую поддержку от государства. Кабмин рассмотрел соответствующий план дополнительных мероприятий по поддержке населения и бизнеса в условиях распространения коронавируса.

— Все в дом — Государство окажет поддержку строительной отрасли. В частности, по поручению Владимира Путина в России запустят льготную ипотечную программу, повысят доступность кредитов для отрасли, а также продолжат реализацию инфраструктурных проектов.

— Проверка вирусом — Даже в условиях распространения коронавируса партийная жизнь в России не замерла. Какие партии смогли в непростых условиях не только ярко проявить себя, но и мобилизовать своих сторонников, проанализировали эксперты.

— Предвидеть последствия — Бессрочное обращение взыскания на имущество гражданина, поручившегося за другого заемщика, невозможно. Конституционный суд разъяснил, что в соответствии со статьей 367 ГК РФ, иск может быть предъявлен только в течение года.

— Идут на поправку — Порядок организации дистанционного образования в школах надо четко прописать в законодательстве, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Есть целый ряд случаев, когда подобный удаленный формат может быть востребован.

— Огород вакансий — Пандемия коронавируса может остановить процесс урбанизации и побудить горожан перебраться в село. Уже сейчас в поисках работы туда потянулись россияне, чтобы закрыть вакансии, которые раньше занимали специалисты из соседних республик.

— Удар по доходам — Эпидемия сильно ударит по благосостоянию россиян. По прогнозам экспертов, реальные денежные доходы населения снизятся в 2020 году более чем на 5 процентов. Снижение станет максимальным за период с 2014 года. Ухудшение макроэкономической ситуации граждане ощутят уже к концу нерабочего апреля.

— Входим по одному — Важной мерой профилактики заражения коронавирусной инфекции считается социальная дистанция, которая должна разделять людей на расстоянии полтора-два метра. В супермаркетах об этом напоминает разметка у касс и прилавков.

— Звезды стали ближе — Столичные медики, которые лечат больных коронавирусной инфекцией, получат возможность бесплатно жить в гостиницах и ездить на работу и обратно на такси. Постановление на этот счет в четверг подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

— Обмен, еще обмен — Киев и Донбасс передали удерживаемых лиц. 16 апреля республики Донбасса и Украина провели первый в текущем году обмен удерживаемыми лицами. Луганск и Донецк передали Киеву 20 человек и встретили, в свою очередь, 14 узников украинских тюрем.

— С видом на урожай — Довольно продолжительные заморозки на Юге России, конечно же, не пройдут незаметными для зерновых, но критического недобора урожая не прогнозируется. Гидрометцентр обычно дает более точный прогноз озимых и первые прикидки на валовый сбор не раньше третьей декады мая.

— Дорожный штраф подождет — В Госдуму внесен законопроект, продляющий срок возможности уплаты половины штрафа за мелкие нарушения правил дорожного движения. Сейчас есть возможность заплатить половину штрафа за мелкие нарушения в течение 20 дней с момента вынесения постановления.

— Зарплатные ожидания — Максим Решетников лично убедился в сложностях с получением бесплатных кредитов. Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично убедиться в обоснованности жалоб на сложности с получением бесплатных кредитов на зарплаты.

— Для тех, кому еще только 20 и уже 45 — ЦБ рекомендовал банкам и некредитным финансовым организациям до 1 июля не отказывать в обслуживании клиентам с истекшим сроком действия паспорта. Это поможет избежать случаев нарушения режима самоизоляции для оформления новых документов.

— Кодекс поправят — Конституционный суд РФ потребовал внести изменения в КоАП РФ. Статья 4.1 Кодекса признана не соответствующей Конституции РФ в той мере, в которой не позволяет назначить наказание за административное правонарушение ниже низшего предела, если нарушен региональный закон.

— Роботам дали "зеленый" — Михаил Мишустин поручил к 12 мая разработать меры по поэтапному вводу в эксплуатацию беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования. Для этого потребуется создать систему контроля самих автомобилей и подготовить транспортную инфраструктуру.

— Облик по клику — Обсуждения проектов по благоустройству парков и скверов перенесут в интернет. Минстрой разработал проект поправок в госпрограмму "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ".

— Спасибо вам, доктор — Акция взаимопомощи #МыВместе переросла в оказание помощи врачам, круглыми сутками дежурящих в инфекционных отделениях. Добровольцы в Москве, Екатеринбурге, Самаре и еще в 34 городах страны собирают "Тележки добра" — продуктовые корзины для больниц.

— Рецепты спасателей — Эксперты МЧС опубликовали советы, как разнообразить свою жизнь во время карантина. Рекомендаций много, они поделены по нескольким подгруппам, в зависимости от того, с какими проблемами сталкивается человек.

— Далекие близкие — Москвичи, которые не могут прийти на похороны родных или близких из-за карантина или самоизоляции, смогут увидеть церемонию прощания онлайн. Трансляции уже ведутся из похоронного дома Троекурово, до конца недели видеокамеры установят в других прощальных залах.

— Хроника коронавируса — В Ярославской области с 17 апреля возобновят работу некоторые предприятия малого и среднего бизнеса, в частности парикмахерские, автомойки, ветеринарные клиники, нотариальные конторы. Въезд на территорию села Дивеево ограничен до 30 апреля, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

— Поделятся маслом — Начиная с 16 апреля и до завершения режима самоизоляции, связанного с распространением коронавирусной инфекции, водители медицинских машин смогут бесплатно воспользоваться помощью механиков с заменой моторного масла на двух станциях в Волжском и Волгограде.

— Контракт для ИП — Жители Калининградской области, которые пополнят ряды самозанятых граждан, получат невозвратную субсидию из регионального бюджета — 50 тысяч рублей. Ее можно потратить на регистрацию ИП, услуги юристов и нотариусов, покупку материалов и другие расходы.

— Дельные советы — Запущен сервис бесплатной юридической помощи субъектам малого и среднего бизнеса в условиях борьбы с пандемией. Предприниматели будут получать информацию от профессиональных юристов о мерах поддержки и содержании вводимых властями ограничений.

— Вирус в подарок — В Батайске Ростовской области зафиксирован случай массового заболевания коронавирусом. Всего за сутки в этом небольшом городе-спутнике Ростова-на-Дону выявлено 14 случаев заражения. По некоторым данным, распространителем вирусной инфекции стала гостья, прибывшая на семейный праздник в Батайск из столицы.

— С появлением пропусков 575 тысяч москвичей перестали пользоваться транспортом — Дороги в Москве стали свободнее на 85%, чем четыре недели назад. В целом по городу стало на 575 тысяч пассажиров меньше, отметили в пресс-службе столичного департамента транспорта. Пассажиропоток в метро сократился на 85%.

— Полет нормальный — Томские ученые успешно провели испытания по доставке беспилотником медикаментов и образцов для анализов из отдаленных населенных пунктов региона. Ученые факультета инновационных технологий ТГУ работают над созданием универсального дрона-курьера.

— Кто воюет с памятниками — Сноса муниципальными властями района Прага-6 памятника советскому маршалу Ивану Коневу было подготовлено американской консалтинговой фирмой, заявили в МИД России. Мы выяснили, что из себя представляют отдельные лица, которые могут стоять за актом вандализма.

— Дежурный по завещанию — В период ограничительных мер из-за распространения коронавируса нотариат не прекратил свою работу, заявили в Минюсте. Сейчас действуют дежурные нотариальные конторы, именно через них можно официально оформить наследство во время пандемии.

— "Де Голль" на приколе — Треть команды единственного французского авианосца "Шарль де Голль" заболела коронавирусом. Однако это не окончательный итог: число зараженных может быть еще больше, так как до сих пор неизвестны результаты анализов 30% протестированных.

— Мощная и точная — Одна из самых грозных самоходок в мире начала поступать в войска. Первая модернизированная самоходная пушка 2С7М "Малка" была поставлена Минобороны РФ. "Малка" — одна из самых мощных артиллерийских систем мира, которая способна стрелять даже ядерными снарядами.

— О чем болят суставы — Коронавирусная пандемия привлекает внимание к принципиально новым клиническим и фундаментальным проблемам заболеваний. Подробнее об этом рассказал главный внештатный специалист-ревматолог Минздрава РФ, академик РАН Евгений Насонов.

— Инновации в тарелке — Ультразвук сделает йогурт полезнее. Ученые международной лаборатории синтеза и анализа пищевых ингредиентов ЮУрГУ предложили новый способ производства йогурта. Им удалось сделать этот продукт еще полезнее для иммунитета.

— Давайте говорить — Пенсионеры Бурятии, те, кому плохо, страшно или одиноко в условиях самоизоляции, теперь могут обратиться за бесплатной психологической помощью. Горячую линию организовала психолог, координатор "Школы зрелой красоты" общественного движения "Серебряные волонтеры Бурятии" Полина Шишмарева.

— Доктор Онлайн — Компьютер с камерой и микрофоном, ноутбук или смартфон — этого достаточно, чтобы получить консультацию врача в Астрахани. Одна из городских поликлиник, обслуживающая свыше 63 тысяч пациентов, внедрила практику онлайн-приемов.

— Кровное дело — В регионах в какой-то момент возникли проблемы с донорами. В условиях самоизоляции службам крови пришлось осваивать новые методы работы. В Иркутске с проблемой справились быстро. Мы проверили, как организована там работа Службы крови.

— Стойте в свободе — Пасхальное послание Патриарха. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к прихожанам с пасхальным посланием. Он призвал снисходить друг к другу любовью и терпением, помогать и поддерживать ближнего в испытаниях.

— Не по ГОСу — Из-за ситуации с COVID-19 выпускники Финансового университета при правительстве РФ в этом году не будут сдавать госэкзамены. Дипломы они получат по результатам защиты выпускной работы. Финуниверситет стал первым вузом, пошедшим на такие меры.

— Воскресение, не похожее на себя — Во времена пандемии празднование Пасхи приобретает новые черты. Что-то категорически нельзя делать, чему-то наоборот, необходимо следовать. Об этом мы поговорили с председателем Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимиром Легойдой.

— За партой — по одному — Дания приступила к реализации первого этапа плана по смягчению карантина: со среды в королевстве вновь заработали ясли, детские сады и младшие школы с первого по пятый класс. Таким образом, датчане первыми в ЕС частично возобновили работу учебных заведений.

— Свет в конце туннеля?— В Чехии принято решение о постепенном ослаблении карантина. Каждую неделю будет даваться "вольная" разным секторам торговли, транспорта, общественного питания, бытового обслуживания. Уже 20 апреля разрешат деятельность фермерских рынков.

— Фильтруй контент — Соцсеть Facebook создаст изолированную симуляцию своей платформы с ботами вместо реальных пользователей. Такой подход поможет найти уязвимые места и устранить их, а также бороться с мошенниками и "троллями".

— За закрытыми дверями — До недавнего времени во Франции официальная статистика смертей от коронавируса не учитывала летальные исходы граждан "третьего возраста", проживающих в домах престарелых. Лишь в начале апреля такой учет все-таки ввели, и разразился скандал.

— Задача на деление — На фоне эпидемии коронавируса Ростовская область переходит в режим жесткой экономии. По этому пути могут пойти и другие регионы, считает директор Института региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов.

ИЗВЕСТИЯ

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— Сохранить дистанцию — Работодателям понравился удаленный формат. Каждый второй руководитель считает, что его подчиненные в самоизоляции работают не хуже, чем в офисе. В 50% российских компаний не заметили ухудшений в качестве труда своих сотрудников на "удаленке".

— Построить на паузу — Четверть девелоперов остановила работу из-за COVID. Четверть девелоперов заморозила строительство в связи с коронавирусом. Это следует из опроса Института развития строительной отрасли, проведенного совместно с "?Деловой Россией"?.

— ВОЗдержались — Дамаск призвал структуру не поддаваться давлению Запада и помогать гражданам не только в районах под контролем оппозиции. Дамаск призвал ВОЗ не политизировать помощь сирийскому народу и оказывать ее на всей территории страны, независимо от позиции Запада.

— Граница короны — Переводы из СНГ в Россию в марте выросли на 47%. На фоне распространения коронавируса денежные переводы из России в страны ближнего зарубежья сократились на 11% в марте по сравнению с январем 2020-го.

— Неисправимо больной — Константин Ярошенко мог заразиться коронавирусом. Отбывающий 20-летний срок в американской тюрьме "Данбери" российский летчик Константин Ярошенко, возможно, болен коронавирусом. Как рассказала его жена Виктория, у россиянина есть все признаки инфекции.

— Исполняется не впервые — Как Роскосмос лишился 50 млн рублей при ремонте завода. Заместитель гендиректора Центра им. Хруничева Роман Хохлов может стать фигурантом уголовного дела по факту исчезновения более 50 млн рублей при исполнении госконтрактов.

— На вольные луга — В РФ станут строить на 20% больше деревянных домов. Количество заявок на строительство деревянных домов в марте выросло на 30% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В течение полугода общий объем производства, возведения и продаж такого жилья может вырасти на 15–20%.

— Резервные каникулы — Банкам могут дать допльготы на поддержку заемщиков. Регулятор может дать дополнительные послабления банкам, чтобы те чаще применяли собственные программы реструктуризации займов в дополнение к кредитным каникулам.

— К успеху не дошёл — Почему Халифа Хафтар не смог удержать побережье Ливии. Контрнаступление правительственных войск отбросило национальную армию на исходные позиции. Ситуация на западе Ливии радикально изменилась за несколько дней.

— Водный легион — Кабмин просят помочь предприятиям ЖКХ. Их предлагают включить в список системообразующих организаций. Меры предложила глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская премьеру Михаилу Мишустину. Депутат направила письмо в кабмин.

— Призрак неплатежеспособности — Россияне стали хуже обслуживать долги банкам. В марте просрочка по потребкредитам выросла до рекордных за год 22,5%. В марте россияне стали хуже обслуживать свои долги. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

— Губернаторский пост — Минфин назвал приоритетные расходы для регионов. Минфин призвал регионы по максимуму отказаться от финансирования неприоритетных расходов, следует из письма главы ведомства Антона Силуанова руководителям субъектов.

— Скромнее будем — Доход мечты россиян на карантине рекордно снизился. Для счастья среднестатистическому россиянину сегодня достаточно 155 тысяч рублей в месяц. Это показал опрос сервиса SuperJob. Показатель оказался минимальным за последние пять лет.

— Время есть — Средний чек в супермаркетах вырос в полтора раза. В середине апреля средний чек москвичей в супермаркетах и магазинах "у дома" увеличился на 44–56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствует статистика оператора фискальных данных "Платформа ОФД".

— Карантинные химеры — Кибермошенники создают систему фейковых пропусков. С помощью новой схемы мошенники планируют воровать деньги и паспортные данные, получать доступ к аккаунтам в соцсетях и электронным почтовым ящикам россиян, которым потребовалось оформить пропуска в период карантина.

— Ценное мнение — ФАС выступила против заморозки стоимости продуктов. Введение государственного регулирования цен на продукты питания преждевременно, заявили в ФАС. Там считают, что рыночные механизмы и окрепшее сельское хозяйство обеспечивают необходимые поставки продовольствия.

— Сделано в Китае — Почему в Пекине задумались о "возвращении" Казахстана. Казахстан "исторически" принадлежит Китаю, а жители центральноазиатской республики имеют "смешанное ханьское происхождение". Таково краткое содержание статьи, которую опубликовало пекинское издание Sohu.

— Дураки и воры — Свои сотрудники стали опаснее хакеров. Собственный персонал компаний по всему миру в 2019 году скомпрометировали вдвое больше данных, чем хакеры извне, говорится в исследовании экспертно-аналитического центра InfoWatch.

— Чем докажешь — Туристов могут обязать получать иммунные паспорта. Очевидно, что даже после завершения пандемии COVID-2019 государства будут неохотно открывать границы, требуя доказательств здоровья прибывающих к ним людей. По мнению экспертов, это приведет к появлению биологических удостоверений личности.

— Правительство расширило список граждан с правом пересекать госграницу — Правительство РФ расширило перечень лиц, которым можно пересекать госграницу в условиях пандемии коронавируса. Распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, 16 апреля опубликовано на портале правовой информации.