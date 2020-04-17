ПЕКИН, 17 апр /ПРАЙМ/. ВВП Китая по итогам первого квартала 2020 года снизился на 6,8% в годовом выражении под влиянием пандемии COVID-19, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные государственного статистического бюро Китая.

"Согласно предварительным подсчетам, рост ВВП Китая в годовом выражении в первом квартале 2020 года составил 20,650 триллиона юаней (около 3 триллионов долларов — ред.), сократившись на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — говорится в распространенном докладе.

ВВП Китая показал отрицательный рост впервые с 1992 года, когда начали вести статистку.

Показатель оказался хуже ожиданий экспертов, которые прогнозировали падение на 6,5%.

В первом квартале 2019 года ВВП Китая вырос на 6,4%. По итогам 2019 года, китайская экономика выросла на 6,1%, сохранив за собой статус крупнейшей экономики мира.