ПЕКИН, 17 апр /ПРАЙМ/. Объем розничных продаж потребительских товаров в Китае за первый квартал 2020 года на фоне коронавируса упал на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 7,85 триллиона юаней (около 1,1 триллиона долларов), говорится в распространенном в пятницу докладе государственного статистического бюро Китая.

В городах розничные продажи упали на 19,1%, составив 6,78 триллиона юаней. Продажи в сельской местности сократились на 17,7%, составив 1,07 триллиона юаней.

Объем розничных онлайн-продаж за отчетный период сократился на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, достигнув 2,21 триллиона юаней (313,3 миллиарда долларов).

По итогам 2019 года объем розничных продаж в Китае вырос на 8%, составив 41,2 триллиона юаней (около 5,98 триллиона долларов). Рост розничных онлайн-продаж за прошлый год составил 16,5%, достигнув 10,63 триллиона юаней (1,54 триллиона долларов).

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 2 миллиона случаев заражения, свыше 131 тысячи человек скончались.