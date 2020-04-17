ПЕКИН, 17 апр /ПРАЙМ/. Индекс потребительских цен (CPI) в Китае в первом квартале 2020 года на фоне распространения коронавируса вырос на 4,9% в годовом, свидетельствуют обнародованные в пятницу данные статистического управления КНР.

Инфляция в городах за январь-февраль 2020 года составила 4,6%, а в сельской местности — 5,9%.

Цены на свежие овощи и зелень выросли на 9% по сравнению с тем же периодом 2019 года, яйца выросли в цене на 1,9%, цены на мясо увеличились на 78%, свинина подорожала на 122,5%.

Услуги здравоохранения в первом квартале в годовом выражении подорожали на 2,2%, образование и культурно-развлекательные мероприятия — на 1,9%, цены на транспорт и связь упали на 1,5%, на жилье выросли на 0,2%, уточняет статистическое управление.

По итогам 2019 года инфляция в Китае составила 2,9%, хотя власти ожидали роста в 3%.