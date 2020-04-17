ПЕКИН, 17 апр /ПРАЙМ/. Промышленное производство в Китае за первый квартал 2020 года на фоне пандемии коронавируса упало на 8,4%, показатель оказался лучше прогнозов, свидетельствуют обнародованные в пятницу данные государственного статистического бюро Китая.

Аналитики ожидали дальнейшего снижения показателя в годовом выражении до 10%, после того как в январе-феврале он упал на 13,5%.

Отдельно показатель марта упал на 1,1% в годовом выражении, хотя эксперты прогнозировали более пессимистичный сценарий и падение на 6,2%.

Объем производства в добывающей промышленности сократился на 1,7%, в обрабатывающей – на 10,2%, производство и поставки электроэнергии, тепловой энергии, газа и воды сократились на 5,2%.

Данные статбюро отражают объем производства крупных китайских промышленных предприятий.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 2 миллиона случаев заражения, свыше 131 тысячи человек скончались.