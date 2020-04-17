МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью РИА Новости, что ситуация с коронавирусом развивается в тревожным ключе, и могут потребоваться более жесткие меры.

"Являются ли эти меры, на мой взгляд, адекватными текущей ситуации? Пока да. Хотя она развивается в тревожным ключе. Но я не уверен, что нам не потребуется применять какие-то еще более жесткие ограничения. Хотелось бы, конечно, этот сценарий избежать", — сказал Медведев в своем первом интервью РИА Новости в режиме видеосвязи.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 17.00 мск.