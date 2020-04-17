МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Россия в январе-феврале 2020 года сократила импорт пальмового масла и его фракций на 25,3% в натуральном выражении по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 144 тысяч тонн, следует из материалов Росстата.

За февраль объем импорта составил 65,8 тысячи тонн, что на 44,2% меньше показателя февраля 2019 года и на 16,1% меньше, чем в январе текущего года.

Ввоз в страну кокосового, пальмоядрового масел, масла бабассу и их фракций за два месяца увеличился на 4,3% — до 13,6 тысячи тонн. В феврале импорт этих товаров составил 6,3 тысячи тонн, уменьшившись на 20,9% в годовом выражении и на 13,7% — в месячном.

Импорт подсолнечного, сафлорового, хлопкового масел и их фракций в январе-феврале упал на 74%, до 0,2 тысячи тонн. В феврале поставки составили 0,1 тысячи тонн, что на 25,1% меньше, чем в феврале 2019 года, но в 2,3 раза больше, чем в январе 2020 года.

По данным Росстата, импорт пальмового масла в Россию в 2019 году увеличился лишь на 0,1% по сравнению с предыдущим годом — до 1,061 миллиона тонн. Основными странами-поставщиками данной продукции в РФ являются Индонезия и Малайзия.