МОСКВА, 17 апр — Прайм. Кабмин РФ выделил свыше 36 миллиардов рублей на дополнительные заявки регионов о помощи в борьбе с коронавирусом, эти средства надо использовать рачительно, сказал президент РФ Владимир Путин.

"Знаю, что из регионов поступают дополнительные заявки на покупку оборудования и дооснащение специального коечного фонда… Хочу проинформировать вас о том, что правительство сегодня выделило более 36 миллиардов рублей на такие дополнительные заявки. Обращаю внимание — эти средства нужно использовать эффективно, аккуратно и в высшей степени рачительно", — заявил Путин на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медучреждений в РФ.

Работы по борьбе с коронавирусом должны вестись особенно напряженно в регионах России, заявил Путин.

"Москва первая столкнулась с этой проблемой, но мы видим, что вирус пошел в регионы России. И там нет такого изобилия, прямо скажем, которое есть в Москве, нет такого количества коечного фонда регионального, там нет федеральных медицинских учреждений, нет столько ведомственных медицинских учреждений. Поэтому там в регионах Российской Федерации, на территориях работы должно вестись сегодня особенно напряженно", — сказал Путин.