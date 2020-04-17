МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Срок дистанционной выдачи больничных для работающих пенсионеров продлевается до 30 апреля, заявил в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Сегодня подписано постановление, которое продлевает особый порядок выдачи больничных листов в связи с пребыванием на карантине работающих пенсионеров, он будет действовать до 30 апреля включительно", — сказал он.

Он уточнил, что в это время больничные могут оформляться дистанционно.

Более 21 миллиарда рублей выделят из фонда соцстрахования на выплаты по больничным работающим пенсионерам, их получат около 2 миллионов человек, заявил Мишустин.

"Выплаты по этим больничным листам получат около 2 миллионов человек. Для этого из средств фонда социального страхования будет выделено более 21 миллиарда рублей", — сказал он.