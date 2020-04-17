РИМ, 17 апр /ПРАЙМ/, Александр Логунов. Генеральный консул РФ в Милане Александр Нуризаде не исключил, что помощь Италии со стороны РФ для борьбы коронавирусом продолжится.

В интервью информационному агентству askanews он рассказал, как после телефонного разговора лидеров двух стран Джузеппе Конте и Владимира Путина в Италию прибыли 15 самолетов с группами экспертов и медиков и грузом медицинского оборудования и материалов.

"Два других самолета затем прибыли в Верону и Бергамо с другими медицинскими материалами, предназначенными как для итальянских больниц, так и для российского контингента. Я не исключаю прибытия новых самолетов", — сказал Нуризаде в видеоинтервью на итальянском языке.

По словам дипломата, российские специалисты, работающие во временном госпитале в Бергамо, приняли 54 больных, из них 15 человек уже выздоровели.

Говоря о публикациях итальянских СМИ относительно политизированности или бесполезности российской помощи, Нуризаде подчеркнул, что они никоим образом не оказали влияния на всю операцию.

"Я абсолютно убежден, что тот факт, что Россия предоставила Италии помощь, является примером гражданского гуманитарного сотрудничества. Очевидно, что есть люди, которые пытаются использовать эту тему и дискредитировать ее важность. Должен отметить, что определенная русофобия, которая существует, к сожалению, даже сегодня, поддерживается небольшой группой журналистов, которые этим пользуются", — сказал Нуризаде.

"Конечно, есть еще люди, которые рассуждают стереотипами 50-60-летней давности. Но я искренне надеюсь, что после этой пандемии они станут не такими многочисленными, а слушать их будут меньше. И дома, и в школе меня учили, что людям в нужде нужно помогать. То же самое относится к Италии на 100%. Если дом моего соседа горит, я должен не идти спать, а бежать на помощь. Так и поступила Россия", — добавил он.

Итальянские власти ожидают в ближайшие недели новые рейсы из России с грузом аппаратов для искусственной вентиляции легких, заявил накануне глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.