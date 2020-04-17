ВАШИНГТОН, 17 апр /ПРАЙМ/. Странам Африки недостает как минимум 44 миллиардов долларов финансирования для борьбы с коронавирусом в 2020 году, говорится в совместном заявлении Международного валютного фонда и Всемирного банка.

"Официальные кредиторы нашли 57 миллиардов долларов для Африки только в 2020 году, в том числе более 18 миллиардов от МВФ и Всемирного банка, для медицинских услуг "на передовой", поддержки бедных и уязвимых слоев населения и для того, чтобы удерживать экономику на плаву перед лицом самого тяжелого экономического спада с 1930-х годов. Поддержка частного сектора в этом году может составить, по оценкам, 13 миллиардов долларов", — говорится в заявлении.

"Это хорошее начало, но континенту, по оценкам, нужно в 2020 году 114 миллиардов долларов в борьбе с COVID-19, а это значит, что недостаток в финансах составляет 44 миллиарда долларов", — заявляют МВФ и Всемирный банк.

Они предложили ряд возможностей дальнейшей помощи африканским странам с участием государственного и частного сектора экономики. Финансовые организации напомнили, что в последующие 15 месяцев намерены выделить 160 миллиардов долларов развивающимся странам, из них 55 миллиардов для стран Африки.