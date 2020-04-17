МОСКВА, 17 апр /ПРАЙМ/. Бизнес в Москве после выхода из пандемии столкнется с нехваткой денег и сложностями в переговорах из-за агрессивной среды, считает замдиректора национального института развития современной идеологии, политолог Игорь Шатров.

"Сейчас основная проблема у компаний – это выплата заработной платы, и это даже более серьезная проблема, чем выплата налогов, по которым государство может выдать рассрочку. Что касается отношений между предпринимателем и его трудовым коллективом, то это очень трудная психологическая работа, много личной индивидуальной работы, но чтобы людей сохранить, то их надо поддержать в этот сложный период", — сообщил РИА Новости Шатров, подчеркнув, что впервые экономика столкнулась с неэкономическими причинами кризиса.

По его словам, после выхода из пандемии к проблеме выплаты заработной платы, которая тоже останется, добавится проблема арендных платежей. Он отметил, что некоторые предприниматели из-за этого могут потерять арендодателей.

"Второе – это возможность потери рынка. Кто-то, конечно, перенастроится и за этот период времени перехватит клиентов, устроит более агрессивную рекламу. Третья проблема – это отсутствие оборотных средств. То есть, помимо выплаты зарплаты необходимы оборотные средства для закупки продукции, которая необходима для оказания услуги", — добавил эксперт.

Также Шатров добавил, что многим придется вспомнить, как в начале своего бизнеса они договаривались со своими партнерами, с сотрудниками, арендодателями.

"То есть, мы увидим возрождение коммуникаций после самоизоляции и отсутствия прямой коммуникации. Им придется выйти в свет и в агрессивной среде договариваться. Все будут злы друг на друга из-за того, что нехватка средств", — пояснил Шатров, отметив, что это будут самые большие проблемы после выхода из пандемии.

Эксперт добавил, что если будут приняты грамотные экономические меры, то рост цен на продукты и услуги не потребуются.

"По окончании пандемии я предвижу большое оживление бизнеса, в любом случае спрос будет повышенный. Может быть, даже повышение цен и не потребуется, как раз за счет повышенного спроса. Все покупки сейчас отложены, и для того чтобы восстановится, бизнесу потребуется лишь больше продавать товаров", — заключил эксперт.