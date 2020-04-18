МЕХИКО, 18 апр /ПРАЙМ/. Министерство финансов Мексики сообщило, что во всех рейтинговых агентствах оценка страны после снижения остается в рамках инвестиционного класса и позволяет получать доступ к финансированию на внутреннем и международном рынках.

"Правительство Мексики по-прежнему имеет широкий доступ к финансированию на национальных и международных рынках капитала на выгодных по срокам и стоимости условиях. Внутренние и иностранные инвесторы сохраняют высокий спрос на государственные долговые инструменты во всех их формах", — говорится в заявлении на сайте министерства финансов.

Минфин указывает на то, что что пересмотр рейтингов производится на фоне сильнейшей рецессии со времен Великой депрессии 1929 года и падения цен на нефть, и отмечает хорошую историю фискальной политики государства.

Аналитики рейтинговых агентств считают, что рост мексиканской экономики останется подавленным в среднесрочной перспективе, несмотря на устранение серьезного экономического спада этого года из-за шока от пандемии коронавируса. Согласно экспертам Moody's, рост экономики в лучшем случае составит 2% в 2021-23 годах.