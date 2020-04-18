МОСКВА, 18 апр /ПРАЙМ/. Чтобы извлечь уроки из пандемии коронавируса, мир должен стать менее проницаемым, то есть государства должны иметь право вводить дополнительные меры контроля в "суперраспространителях" болезней — в аэропортах и на границах, заявил РИА Новости американский экономист, автор книги и теории "черного лебедя" Нассим Талеб.

"Черный лебедь" — теория Талеба, которая рассматривает труднопрогнозируемые и редкие события, обладающие огромной силой воздействия и требующие нового объяснения, которое в итоге оказывается простым. Практика показала, что никто и никогда не может предсказать кризисы (это предполагает и сама теория), однако эксперты во всем мире регулярно пытаются это делать.

"Когда мы увидели, что происходит, мы стали думать о том, как сделать мир менее соединенным. Я думаю, что все не так сложно. Мы должны просто избегать так называемых "суперраспространителей", как я их называю, ввести больше регулирования в аэропортах, позволять государствам закрывать границы или просто тестировать людей до того, как они вступят на территорию страны. Потому что нам не нужно многого, чтобы избежать следующей эпидемии", — считает Талеб.

"И, хотя текущая пандемия еще не закончилась, если мы решим эту задачу, в следующий раз мы будем точно знать, как реагировать, если ситуация будет связана с респираторным заболеванием. Но если болезнь будет не респираторной, то нам надо будет заново учиться", — предупредил он.

По мнению Талеба, пандемия коронавируса не является "черным лебедем", так как ее распространение можно было спрогнозировать. "Суть "черного лебедя" заключается в том, что его нельзя предсказать. То, что мы называем "белыми" и "серыми" лебедями — это те события, о которых стоит беспокоиться, потому что они неизбежны", — добавил он.

Общество должно определить систему своих уязвимостей перед этими событиями, чтобы в будущем иметь возможность противостоять им, считает Талеб. "У нас были уязвимости к пандемии, теперь люди знают о них, у нас есть финансовые уязвимости, теперь люди знают о них. У нас есть климатические уязвимости, люди знают о них. Теперь мы должны беспокоиться о ГМО, генетических модификациях, как одном источнике уязвимости, и люди теперь будут обращать внимание на это", — заключил он.