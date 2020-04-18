МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. За сутки выявлено 4 785 новых случаев коронавируса в 79 регионах России, всего 36 793 заболевших в стране, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 36 793 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах, уточнили в штабе.

За сутки в Москве выявлено 2 649 случаев коронавирусной инфекции. На втором месте Подмосковье — 428 случаев. В Санкт-Петербурге — 139, в Мордовии 62, в Чечне 60.

За весь период зафиксировано 313 летальных исходов. Выздоровели 3 057 человек.